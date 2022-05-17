Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 17.05
63,44
65,81
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

На Красноярский край приходится 12% выбросов вредных веществ в России

На Красноярский край приходится 12% выбросов вредных веществ в России
Иллюстрация: мояоколица.рф

Рекордное количество загрязняющих веществ среди регионов России выбросил Красноярский край в 2021.

#НОВОСТИ

Топ-1

В течении 2021 суммарно предприятия Красноярского края извергли в атмосферу 2,6 млн тонн выбросов, — сообщают исследователи «ФинЭкспертизы».

Таким образом в течении 2021 на Красноярский край пришлось 11,7% от всего объема выбросов по стране.

Топ-2

Следом идет соседний регион — Кемеровская область выбросила в атмосферу 1,7 млн тонн, что составляет 7,5% всего объема.

Топ-3

Третьим является еще один сибирский регион — Ханты-Мансийский автономный округ с показателями в 1,3 млн тонн и 5,8%.

Список продолжают:

  1. Ямало-Ненецкий автономный округ — порядка 1 млн тонн,
  2. Свердловская область — 0,94 млн тонн,
  3. Иркутская область — 0,73 млн тонн,
  4. Челябинская область — 0,58 млн тонн,
  5. Башкортостан — 0,6 млн тонн,
  6. Оренбургская область — 0,52 млн тонн,
  7. Краснодарский край — 0,49 млн тонн.

Меньше всего загрязняют атмосферу Тыва (10,7 тыс. тонн), Севастополь (15,2 тыс. тонн), Республика Алтай (15,5 тыс. тонн), Калмыкия (15,8 тыс. тонн), Чукотский автономный округ (18,9 тыс. тонн), Еврейская автономная область (21,7 тыс. тонн), Адыгея (22,7 тыс. тонн), Карачаево-Черкесия (23,8 тыс. тонн), Кабардино-Балкария (25,7 тыс. тонн) и Ингушетия (26,2 тыс. тонн).

В Москве в 2021 зафиксировано 387,7 тыс. тонн вредных выбросов, а в Санкт-Петербурге 202,2 тыс. тонн.

Читайте далее

 

 

 

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Гендиректор ТВК Вадим Востров попал под дело о дискредитации армииГендиректор ТВК Вадим Востров попал под дело о дискредитации армии
  • В суд отправлено уголовное дело замглавы РосимуществаВ суд отправлено уголовное дело замглавы Росимущества
  • Игорь Титенков выставил кандидатуру на кресло главы АчинскаИгорь Титенков выставил кандидатуру на кресло главы Ачинска
  • Красноярск на неделе ожидает летняя жараКрасноярск на неделе ожидает летняя жара
  • Две машины, три квартиры: кто из замов мэра Красноярска заработал больше всехДве машины, три квартиры: кто из замов мэра Красноярска заработал больше всех
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.