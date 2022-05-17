На Красноярский край приходится 12% выбросов вредных веществ в России

Рекордное количество загрязняющих веществ среди регионов России выбросил Красноярский край в 2021.

Топ-1

В течении 2021 суммарно предприятия Красноярского края извергли в атмосферу 2,6 млн тонн выбросов, — сообщают исследователи «ФинЭкспертизы».

Таким образом в течении 2021 на Красноярский край пришлось 11,7% от всего объема выбросов по стране.

Топ-2

Следом идет соседний регион — Кемеровская область выбросила в атмосферу 1,7 млн тонн, что составляет 7,5% всего объема.

Топ-3

Третьим является еще один сибирский регион — Ханты-Мансийский автономный округ с показателями в 1,3 млн тонн и 5,8%.

Список продолжают:

Ямало-Ненецкий автономный округ — порядка 1 млн тонн, Свердловская область — 0,94 млн тонн, Иркутская область — 0,73 млн тонн, Челябинская область — 0,58 млн тонн, Башкортостан — 0,6 млн тонн, Оренбургская область — 0,52 млн тонн, Краснодарский край — 0,49 млн тонн.

Меньше всего загрязняют атмосферу Тыва (10,7 тыс. тонн), Севастополь (15,2 тыс. тонн), Республика Алтай (15,5 тыс. тонн), Калмыкия (15,8 тыс. тонн), Чукотский автономный округ (18,9 тыс. тонн), Еврейская автономная область (21,7 тыс. тонн), Адыгея (22,7 тыс. тонн), Карачаево-Черкесия (23,8 тыс. тонн), Кабардино-Балкария (25,7 тыс. тонн) и Ингушетия (26,2 тыс. тонн).

В Москве в 2021 зафиксировано 387,7 тыс. тонн вредных выбросов, а в Санкт-Петербурге 202,2 тыс. тонн.

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