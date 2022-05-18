В Красноярске поставили сборку троллейбусов на поток
Первый в истории Красноярска троллейбус собрали на предприятии ООО «Белрус», — сообщает пресс-служба правительства края.
Новый троллейбус полностью соответствует современным требованиям. Он рассчитан на 90 пассажиров и имеет 25 посадочных мест. Транспорт низкопольный, оборудован аппарелью для маломобильных пассажиров. В салоне есть кондиционер, камеры видеонаблюдения, мониторы, USB-розетки и wi-fi.
На сборку первого троллейбуса специалисты потратили три месяца. Планируется, что последующая партия будет собираться быстрее — одна машина в месяц.
Дмитрий Левченко, руководитель проекта по сборке техники компании «Белрус», пояснил, что все комплектующие произведены в России, из Белоруссии был доставлен только кузов троллейбуса от компании «БКМ Холдинг».
Сборка транспорта в Красноярске для покупателей из регионов Сибири удобна тем, что мы будем не только собирать машины, но и в дальнейшем их обслуживать. За счет этого мы экономим время и деньги», — заявил Левченко.
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