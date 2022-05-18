В сеть слили данные Ксении Собчак, Михаила Шаца, губернатора Усса и членов их семей
Хакеры, которые после утечки разместили данные клиентов «Яндекс.Еды» в сети, добавили информацию из других источников.
На этот раз опубликованы данные, включающие базы ГИБДД, Avito, Wildberries, «Билайна», ВТБ и других компаний, которые содержат адреса проживания, номера телефонов, VIN-коды автомобилей.
На хакерском сайте появилась рубрика «Публичные персоны». Там, среди прочих опубликованы телефоны и адреса Ксении Собчак, Михаила Шаца и многих других публичных людей.
Издание «Проспект Мира» пишет, что на сайте нашлись регистрационные данные автомобилей, принадлежащих Артему Уссу, сыну губернатора Красноярского края — BMW X5, Audi A8 L, Mercedes-Benz C180, Porsche Cayenne Turbo, а также мотоцикла Ducati Monster 821.
В поисковой выдаче обнаружены и номера сотовых телефонов губернатора, его супруги и сына.
Кроме того, в статус «раскрытых» попали несколько депутатов ЗС и Горсовета Красноярска.
Представители Avito считают, что об утечке речь не идет, и новая информация была собрана среди публичных данных, которые оставляли пользователи сервиса методом парсинга.
ВТБ считает, что перечисленная информация, кроме номеров телефонов, не относится к персональным данным:
Эти данные не позволяют предпринимать какие-либо действия со счетами клиентов, поэтому угрозы безопасности их средств нет. Никаких утечек персональной информации, включая паспортные данные и номера карт, мы не фиксируем», — цитирует «ПМ» пресс-службу банка.
Ведущий маркетплейс страны также отрицает наличие внешнего проникновения.
Данные пользователей Wildberries в сохранности, беспокоиться не о чем, утечек данных не было», — цитирует Forbes сообщение представителя портала.
Напомним, что в марте 2022 возник первый скандал, связанный со сливом в сеть персональных данных клиентов «Яндекс.Еды». Хакеры опубликовали на интерактивной карте адреса, имена, номера мобильных, марки телефонов, адреса электронной почты, и даже суммы заказов за последние полгода. После разбирательств сервис оштрафовали на 60 тыс. рублей (примерно 0,009 рубля за клиента).
Представители «Яндекс.Еды» заявляли, что утечка произошла не по причине взлома системы, а из-за «недобросовестных действий» одного из сотрудников, и обещали усилить меры конфиденциальности, а также дать «пользователям возможность видеть, какие данные хранятся в системе, и удалять их по своему желанию».
Кроме того, в ЯЕ утверждают, что не хранят полное ФИО и имейлы клиентов.
Эти данные взяты из других источников», — цитирует Форбс анонимного представителя компании.
Проблема вольного обращения с персональными данными бизнесов различного уровня проявилась в полной мере. Надо полагать, что копеечные штрафы легко покрываются торговлей данными без каких-либо законодательных ограничений и репутационных рисков. Перефразируем известную поговорку: «Ничего персонального, чисто бизнес».
Читайте далее
-
ГосСОПКА: место встречи изменить нельзя
Андрей Клишас, сенатор от Красноярского края, предлагает обязать бизнесы в законодательном порядке подключиться к платформе ГосСОПКА.13.05.2022Новости ДККрасноярск
-
Сибири поможет Китай, промышленные города ждет коллапс. Как теперь будут жить регионы РФ
Ученые МГУ прогнозируют рост экономических проблем и безработицу в крупных городах и центрах промышленной и обрабатывающей промышленности. Пострадает и сфера обслуживания, но только в мегаполисах.21.04.2022Новости ДКЕкатеринбург
-
Англия и США ужесточают санкции. Кремль грозит Западу разрывом дипломатических отношений
В санкционный список США попали первые лица страны, в том числе — Михаил Мишустин и Дмитрий Медведев. Великобритания заморозила активы МКБ и Сбера. Консульства продолжают высылать русских дипломатов.07.04.2022Новости ДКЕкатеринбург
-
МВД хочет получить доступ к базам мобильных операторов в режиме реального времени
Сергей Лебедев, заместитель главы МВД, пояснил, что это необходимо для борьбы с киберпреступностью. Постоянный доступ к данным, по его словам, позволит «проводить системную профилактику».06.04.2022Новости ДКЕкатеринбург
-
Банк России предупредил красноярцев об активизации кибермошенников
В 2021 году жители Красноярского края пожаловались в Центробанк на 164 случая мошенничества, 97 жалоб касались кибермошенничества: дистанционном оформлении кредитов с выводом средств на «левые» счета.10.03.2022Новости ДККрасноярск