В сеть слили данные Ксении Собчак, Михаила Шаца, губернатора Усса и членов их семей

Хакеры, которые после утечки разместили данные клиентов «Яндекс.Еды» в сети, добавили информацию из других источников.

На этот раз опубликованы данные, включающие базы ГИБДД, Avito, Wildberries, «Билайна», ВТБ и других компаний, которые содержат адреса проживания, номера телефонов, VIN-коды автомобилей.

На хакерском сайте появилась рубрика «Публичные персоны». Там, среди прочих опубликованы телефоны и адреса Ксении Собчак, Михаила Шаца и многих других публичных людей.

Издание «Проспект Мира» пишет, что на сайте нашлись регистрационные данные автомобилей, принадлежащих Артему Уссу, сыну губернатора Красноярского края — BMW X5, Audi A8 L, Mercedes-Benz C180, Porsche Cayenne Turbo, а также мотоцикла Ducati Monster 821.

В поисковой выдаче обнаружены и номера сотовых телефонов губернатора, его супруги и сына.

Кроме того, в статус «раскрытых» попали несколько депутатов ЗС и Горсовета Красноярска.

Представители Avito считают, что об утечке речь не идет, и новая информация была собрана среди публичных данных, которые оставляли пользователи сервиса методом парсинга.

ВТБ считает, что перечисленная информация, кроме номеров телефонов, не относится к персональным данным:

Эти данные не позволяют предпринимать какие-либо действия со счетами клиентов, поэтому угрозы безопасности их средств нет. Никаких утечек персональной информации, включая паспортные данные и номера карт, мы не фиксируем», — цитирует «ПМ» пресс-службу банка.

Ведущий маркетплейс страны также отрицает наличие внешнего проникновения.

Данные пользователей Wildberries в сохранности, беспокоиться не о чем, утечек данных не было», — цитирует Forbes сообщение представителя портала.

Напомним, что в марте 2022 возник первый скандал, связанный со сливом в сеть персональных данных клиентов «Яндекс.Еды». Хакеры опубликовали на интерактивной карте адреса, имена, номера мобильных, марки телефонов, адреса электронной почты, и даже суммы заказов за последние полгода. После разбирательств сервис оштрафовали на 60 тыс. рублей (примерно 0,009 рубля за клиента).

Представители «Яндекс.Еды» заявляли, что утечка произошла не по причине взлома системы, а из-за «недобросовестных действий» одного из сотрудников, и обещали усилить меры конфиденциальности, а также дать «пользователям возможность видеть, какие данные хранятся в системе, и удалять их по своему желанию».

Кроме того, в ЯЕ утверждают, что не хранят полное ФИО и имейлы клиентов.

Эти данные взяты из других источников», — цитирует Форбс анонимного представителя компании.

Проблема вольного обращения с персональными данными бизнесов различного уровня проявилась в полной мере. Надо полагать, что копеечные штрафы легко покрываются торговлей данными без каких-либо законодательных ограничений и репутационных рисков. Перефразируем известную поговорку: «Ничего персонального, чисто бизнес».

Читайте далее