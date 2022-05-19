Посевная в Красноярском крае перевалила экватор

Всего в регионе планируют засеять более полутора миллионов гектаров. В основном зерновыми и масличными культурами.

На сегодняшний день в Красноярском крае засеяно 844 тыс. га — это 63% от плана, сообщили в региональном Министерстве сельского хозяйства и торговли.

Аналогичные темпы посевной наблюдались в 2020 году. Весна в тот год пришла аномально рано. В сравнении с прошлым сельхозгодом темпы ярового сева выше более чем в два раза», — рассказал глава ведомства Леонид Шорохов.

Активнее всего аграрии сеют зерновые и зернобобовые. Ими уже занято 599,6 тыс. га. Еще 164,4 тыс. га — под рапсом. Также более 2 тыс. га занял картофель, а овощи — 472 га.

Общая посевная площадь в этом году займет порядка 1,515 млн га, что на 2,7% больше, чем в прошлом году.

Прогнозов урожайности Минсельхоз пока не дает. Однако в 2021-м только зерна в крае собрали 2,6 млн тонн при норме потребления внутри региона примерно 1,5 млн.

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