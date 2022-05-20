На сельские дороги Красноярского края потратят почти 2 млрд рублей

На эти деньги планируют отремонтировать более 200 км дорог в 12 районах края.

В Красноярском крае отремонтируют 22 сельские дороги общей протяженностью почти 219 км, сообщили в региональном Минтрансе.

Речь об участках, которые проходят через населённые пункты, а также о сельскохозяйственных маршрутах, что ведут к полям с посадками и предприятиям агропромышленного комплекса», — пояснили в ведомстве.

Дорожные работы пройдут в Абанском, Боготольском, Большемуртинском, Ирбейском, Канском, Манском, Партизанском, Саянском, Сухобузимском, Ужурском, Уярском и Шарыповском районах.

Общий объем финансирования — 1,9 млрд рублей.

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