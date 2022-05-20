На сельские дороги Красноярского края потратят почти 2 млрд рублей
На эти деньги планируют отремонтировать более 200 км дорог в 12 районах края.
Речь об участках, которые проходят через населённые пункты, а также о сельскохозяйственных маршрутах, что ведут к полям с посадками и предприятиям агропромышленного комплекса», — пояснили в ведомстве.
На участке в районе Т-образного перекрёстка дорог Красноярск — Элита и Еловая — станция Минино проводятся благоустроительные работы, поэтому 11 мая там изменится схема проезда.
УСК «Сибиряк» судится за контракт на ремонт дороги стоимостью 1 млрд рублей
Арбитражный суд Красноярского края рассмотрит иск УСК «Сибиряк» к Агентству госзаказа и Управлению автомобильных дорог края. Истец требует признать незаконным результаты госзакупки на ремонт дороги.
На ремонт четырех мостов в Красноярске потратят больше 200 млн рублей
В Красноярске отремонтируют четыре моста — три через Качу и один через проспект имени газеты «Красноярский рабочий». На работы потратят 271,4 млн рублей.