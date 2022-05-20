Подземный переход через улицу Дубровинского в Красноярске построят к осени 2023 года

Это первый этап масштабной реконструкции Театральной площади. На него потратят более полумиллиарда рублей.

Строительство подземного перехода через улицу Дубровинского в Красноярске может начаться уже в этом году. Сейчас администрация города ищет подрядчика для этой работы.

Судя по документам, размещенным на сайте госзакупок, победитель должен будет закончить стройку в октябре 2023 года. За это мэрия готова заплатить 500,7 млн рублей.

Сам переход должен быть двухуровневым. С первого яруса можно будет попасть на парковку у коммунального моста, а со второго — выйти на набережную Енисей. Ширина первого прохода должна составлять не менее 6 метров, а второго — 17,2 метра. Также здесь должен быть оборудован теплый туалет, пункт охраны и другие вспомогательные помещения.

Для маломобильных людей в переходе будут обустроены пандусы и лифты соответствующих размеров.

Подать заявку на участие в торгах можно до 6 июня 2022 года. Победителя определят 9 июня. К работе нужно будет приступить сразу после подписания контракта.

Как рассказали в мэрии, строительство этого подземного перехода является первым этапом реконструкции Театральной площади. В связи с этим он будет выполнен в едином архитектурном стиле с другими объектами.

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