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Подземный переход через улицу Дубровинского в Красноярске построят к осени 2023 года

Подземный переход через улицу Дубровинского в Красноярске построят к осени 2023 года
Иллюстрация: admkrsk.ru

Это первый этап масштабной реконструкции Театральной площади. На него потратят более полумиллиарда рублей.

#НОВОСТИ
Строительство подземного перехода через улицу Дубровинского в Красноярске может начаться уже в этом году. Сейчас администрация города ищет подрядчика для этой работы.
 
Судя по документам, размещенным на сайте госзакупок, победитель должен будет закончить стройку в октябре 2023 года. За это мэрия готова заплатить 500,7 млн рублей.
 
Сам переход должен быть двухуровневым. С первого яруса можно будет попасть на парковку у коммунального моста, а со второго — выйти на набережную Енисей. Ширина первого прохода должна составлять не менее 6 метров, а второго — 17,2 метра. Также здесь должен быть оборудован теплый туалет, пункт охраны и другие вспомогательные помещения.
 
Для маломобильных людей в переходе будут обустроены пандусы и лифты соответствующих размеров.
 
Подать заявку на участие в торгах можно до 6 июня 2022 года. Победителя определят 9 июня. К работе нужно будет приступить сразу после подписания контракта.
 
Как рассказали в мэрии, строительство этого подземного перехода является первым этапом реконструкции Театральной площади. В связи с этим он будет выполнен в едином архитектурном стиле с другими объектами.
 
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Автор: Петр Савельев
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