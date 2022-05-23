Жара спадет: погода на неделю в Красноярске

В начале недели будет по-прежнему жарко, но к ее концу станет прохладней.

Последняя неделя мая в Красноярске, по прогнозам Гидрометцентра, будет по-летнему теплой.

В понедельник днем воздух прогреется до 27 градусов, при легком ветре. Возможен небольшой дождь.

Во вторник станет прохладнее — порядка 24 градусов. Но в среду жара вернется и столбики термометров поднимутся до отметки 28 градусов — это будет самый жаркий день недели.

С четверга температура воздуха в городе начнет спадать и к концу недели опуститься до 21 градуса.

По ночам будет все также прохладно — 8 — 12 градусов.

Всю неделю будет относительно безветренно (1 — 4 м/с) и облачно, но осадков (за исключением понедельника) не ожидается. Атмосферное давление будет колебаться около отметки 740 мм ртутного столба.

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