В центре Красноярска появилась новая кофейня Smith с нитро-кофе
В описании проекта значится, что в меню кроме классических напитков представлены авторские, один из них — нитро-кофе.
Нитро-кофе — это популярный заграницей холодный кофе, который с помощью специального оборудования насыщают азотом, он становится похож по консистенции на пиво стаут.
Кроме того, в меню есть завтраки, которые можно заказывать в течении всего дня без ограничений, по вечерам в кафе подают «тапас-меню» с винной картой и легкими закусками.
Также горожан обещают удивить коктейльной картой строго на основе кофе.
Планируется, что в кофейне скоро откроется и собственная кондитерская с веганскими и классическими десертами.
Сообщается, что Smith приобрел эксклюзивную «единственную в России» «кастомизированную Black&Wood кофемашину San Remo Cafe Racer».
Для этого мы закупаем кофейное оборудование, аналогов которому нет в России. Кофейные зерна, которые мы будем использовать — от чемпионов России по обжарке 2020 и 2021».
Авторы проекта, семейная пара Дмитрий Леконцев и Ольга Цветочкина, имеют амбициозные планы развития — ранее они запустили проект Coffee & Shop Vёggy, создали raw-десерты TRAWA и французские тарты CABO. Теперь же они манифестируют создание «лучшего кофейного места в городе».
Интерьер нового заведения, в котором 40 посадочных мест, выполнен в колониальном стиле — кирпичные стены, зеленые бархатные кресла и панорамные окна, шестиметровая барная стойка — в центре зала.А еще, в зале сохранилась стена с оригинальной кирпичной кладкой, которой почти 100 лет», — похвастались близостью к истории авторы кофейни.
Авторы проекта, семейная пара Дмитрий Леконцев и Ольга Цветочкина
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