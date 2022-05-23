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В центре Красноярска появилась новая кофейня Smith с нитро-кофе

В центре Красноярска появилась новая кофейня Smith с нитро-кофе
Иллюстрация: ДК

В описании проекта значится, что в меню кроме классических напитков представлены авторские, один из них — нитро-кофе.

#НОВОСТИ

Нитро-кофе — это популярный заграницей холодный кофе, который с помощью специального оборудования насыщают азотом, он становится похож по консистенции на пиво стаут.

Кроме того, в меню есть завтраки, которые можно заказывать в течении всего дня без ограничений, по вечерам в кафе подают «тапас-меню» с винной картой и легкими закусками.

Также горожан обещают удивить коктейльной картой строго на основе кофе.

Планируется, что в кофейне скоро откроется и собственная кондитерская с веганскими и классическими десертами.

Сообщается, что Smith приобрел эксклюзивную «единственную в России» «кастомизированную Black&Wood кофемашину San Remo Cafe Racer».

Для этого мы закупаем кофейное оборудование, аналогов которому нет в России. Кофейные зерна, которые мы будем использовать — от чемпионов России по обжарке 2020 и 2021».

 

Авторы проекта, семейная пара Дмитрий Леконцев и Ольга Цветочкина, имеют амбициозные планы развития — ранее они запустили проект Coffee & Shop Vёggy, создали raw-десерты TRAWA и французские тарты CABO. Теперь же они манифестируют создание «лучшего кофейного места в городе».

Интерьер нового заведения, в котором 40 посадочных мест, выполнен в колониальном стиле — кирпичные стены, зеленые бархатные кресла и панорамные окна, шестиметровая барная стойка — в центре зала.А еще, в зале сохранилась стена с оригинальной кирпичной кладкой, которой почти 100 лет», — похвастались близостью к истории авторы кофейни.

В центре Красноярска появилась новая кофейня Smith с нитро-кофе 1
Авторы проекта, семейная пара Дмитрий Леконцев и Ольга Цветочкина

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Автор: Петр Савельев
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