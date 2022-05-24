Почти 4 000 жителей Красноярского края воспользовались кредитной отсрочкой
Непосредственно кредитные каникулы «взяли» лишь около четверти из этого числа заемщиков. Остальные договорились напрямую с банками.
Отсрочкой по кредитам в марте 2022 года воспользовалось 3 830 жителей Красноярского края. Общий объем реструктуризированных кредитов составил 1,6 млрд рублей, рассказали в краевом отделении Банка России.
Большая часть этих отсрочек — 2 980 — была предоставлена заемщикам по собственным программам банков и лишь 850 воспользовались кредитными каникулами, которые были объявлены новой версией закона в марте этого года.
Мы видим, что оба механизма работают. В ситуации, когда заемщик понимает, что он временно не может выплачивать кредит, следует обращаться к кредитору и искать варианты решения проблемы», — говорит управляющий красноярского ЦБ Сергей Журавлев.
Напомним, что закон о кредитных каникулах для граждан и предпринимателей был принят в начале марта 2022 года. Однако действовать он начал примерно неделю спустя, когда ЦБ утвердил правила их предоставления. Так, на каникулы могут рассчитывать те, чей доход снизился минимум на 30% по отношению к среднему за предыдущий год, а сам кредит они взяли до 1 марта этого года.
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«На мой взгляд, кризис был неминуем: 2008-й, 2014-й… Очередной виток просто напрашивался. И это произошло: обвал рубля, тотальный коллапс в экономике из-за карантина».
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