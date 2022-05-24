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Один из руководителей КБ «Канский» Олег Финк проведет 6 лет в колонии

Один из руководителей КБ «Канский» Олег Финк проведет 6 лет в колонии
Иллюстрация: pixabay.com. Автор: xspline

Такое решение вынес суд с учетом позиции прокурора. Олега Финка подозревали в совершении 5 эпизодов присвоения средств и одного эпизода легализации незаконно полученных средств.

#НОВОСТИ

Как рассказали в прокуратуре края, с июля 2014 по декабрь 2017 года Олег Финк и еще 5 руководителей банка «Канский» состояли в организованной группе, которая похищала деньги со счетов вкладчиков, а также не зачисляла принятые деньги или вносила на счета меньшие суммы.

В результате они похитили больше 550 млн рублей у 664 граждан.

Кроме того, в период с июня 2016 г. по январь 2018 г. обвиняемые с соучастником растратили принадлежащее кредитному учреждению имущество на сумму более 55 млн рублей.

Общий ущерб от преступной деятельности превысил 610 млн рублей.

На имущество злоумышленников наложен арест на сумму более 69 млн рублей, а потерпевшим выплачено страховое возмещение по договорам банковского вклада, рассказали в надзорном ведомстве. 

В ближайшее время уголовное дело будет направлено в Березовский районный суд для рассмотрения по существу.

Уголовное дело в отношении остальных соучастников находится в производстве суда.

Ранее DK.RU сообщал, что Олег Финк заключил сделку со следствием и дал показания против своих подельников. Это дало ему возможность скостить срок.

Напомним, лицензию у банка «Канский», который зарегистрирован в Красноярском крае, отозвали 13 декабря 2017 года.

Решение Банка России принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность.

 

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Автор: Юлия Тарабан
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