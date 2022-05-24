Один из руководителей КБ «Канский» Олег Финк проведет 6 лет в колонии
Такое решение вынес суд с учетом позиции прокурора. Олега Финка подозревали в совершении 5 эпизодов присвоения средств и одного эпизода легализации незаконно полученных средств.
Как рассказали в прокуратуре края, с июля 2014 по декабрь 2017 года Олег Финк и еще 5 руководителей банка «Канский» состояли в организованной группе, которая похищала деньги со счетов вкладчиков, а также не зачисляла принятые деньги или вносила на счета меньшие суммы.
В результате они похитили больше 550 млн рублей у 664 граждан.
Кроме того, в период с июня 2016 г. по январь 2018 г. обвиняемые с соучастником растратили принадлежащее кредитному учреждению имущество на сумму более 55 млн рублей.
Общий ущерб от преступной деятельности превысил 610 млн рублей.
На имущество злоумышленников наложен арест на сумму более 69 млн рублей, а потерпевшим выплачено страховое возмещение по договорам банковского вклада, рассказали в надзорном ведомстве.
В ближайшее время уголовное дело будет направлено в Березовский районный суд для рассмотрения по существу.
Уголовное дело в отношении остальных соучастников находится в производстве суда.
Ранее DK.RU сообщал, что Олег Финк заключил сделку со следствием и дал показания против своих подельников. Это дало ему возможность скостить срок.
Напомним, лицензию у банка «Канский», который зарегистрирован в Красноярском крае, отозвали 13 декабря 2017 года.
Решение Банка России принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность.
Читайте также:
-
Tinkoff Pay: банк запустил собственный аналог Apple Pay и Google Pay
Сервис для оплаты покупок с помощью смартфона запустят поэтапно. Также в него будут внедрены платежные сервисы из экосистемы «Тинькофф» и кошелек для онлайн-покупок.
-
Сделку по присоединению банка «Открытие» к ВТБ ускорят
Крупный игрок в Крыму может появиться после присоединения «Открытия» к ВТБ и объединения с крымским РНКБ уже до конца года. Ранее ЦБ готовил «Открытие» к продаже, но это оказалось невозможно.
-
Банк Home Credit продает активы, но остается в России
Клиентская база российского отделения банка «Хоум Кредит» насчитывает более 36 млн человек. Все активы переходят бывшему президенту Российской торговой системы Ивану Тырышкину.
-
Компаниям МСБ предлагают кредиты на пополнение оборотных средств под 14% годовых
Получить средства на финансирование текущей деятельности можно в Банке «Левобережный».
-
В ЦБ — кадровые перестановки, структурные изменения и слияние банков
Новым зампредом Центробанка стал Сергей Белов, ранее работавший во Владивостоке. Занимавший пост ранее Михаил Алексеев решил продолжать карьеру вне стен регулятора.