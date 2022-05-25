В Красноярск «приехал» первый отечественный электромобиль
Машину купили местные энергетики для производственных нужд компании.
Первый электромобиль ГАЗель NEXT Electro прибыл в Красноярск. Об этом рассказали в пресс-службе Сибирской генерирующей компании, которая и купила машину.
Первый электромобиль отечественного производителя прибыл в Красноярск из Нижнего Новгорода. Приобрели для боевых задач теплосетевого подразделения СГК», — сообщили энергетики в своем телеграм-канале.
ГАЗель NEXT Electro — это семиместный фургон, оборудованный электромотором Siemens мощностью 63 кВт и силовым инвертором-преобразователем. Запас хода на полностью заряженном аккумуляторе составляет 200 км.
Какие конкретно функции будет выполнять электромобиль, в посте не уточняется.
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