В Красноярск «приехал» первый отечественный электромобиль

Машину купили местные энергетики для производственных нужд компании.

Первый электромобиль ГАЗель NEXT Electro прибыл в Красноярск. Об этом рассказали в пресс-службе Сибирской генерирующей компании, которая и купила машину.

Первый электромобиль отечественного производителя прибыл в Красноярск из Нижнего Новгорода. Приобрели для боевых задач теплосетевого подразделения СГК», — сообщили энергетики в своем телеграм-канале.

ГАЗель NEXT Electro — это семиместный фургон, оборудованный электромотором Siemens мощностью 63 кВт и силовым инвертором-преобразователем. Запас хода на полностью заряженном аккумуляторе составляет 200 км.

Какие конкретно функции будет выполнять электромобиль, в посте не уточняется.

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