Красноярский Роспотребнадзор увеличит количество проверок. Для профилактики

По их итогам предпринимателей обещают не штрафовать и не закрывать, а только советовать.

Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю увеличит число профилактических проверок предпринимателей. Об этом в своем телеграм-канале написал главный санитарный врач региона Дмитрий Горяев.

По его словам, такие проверки преследуют цель не наказать за нарушение, а предотвратить его.

Такие визиты проходят в рамках беседы, при которой специалисты дают советы и рекомендации по устранению каких-либо нарушений. Во время проведения профилактического визита никаких последствий от выявленных нарушений нет — наши специалисты не выдают предписания и не возбуждают административные дела», — рассказали в Роспотребнадзоре.

Горяев же уточнил, что далеко не все предприниматели знают о новом формате работы ведомства.

Однако, те предприниматели нашего региона, у которых состоялись профилактические визиты, уже оценили их пользу и необходимость. Поэтому мы значительно увеличиваем количество таких визитов», — написал он в Телеграме.

Напомним, что новый порядок работы надзорных органов был введен в РФ в начале марта 2022 года. По сути, он отменил все плановые проверки до конца этого года.

Читайте также:

Это фэйк: в Красноярске нет воды с холерной палочкой В Красноярском крае в мессенджерах и социальных сетях распространяется информация о возможном появлении холерной палочки в воде. Однако данные сообщения являются фэйком.

Красноярцы жалуются на отмену интернет-заказов со стороны продавцов

Красноярцы стали чаще отправлять жалобы в Роспотребнадзор на отмену интернет-заказов. В марте зарегистрировано 28 таких обращений. В надзорном ведомстве пояснили: действия продавцов незаконны.

Красноярский бизнес показал максимальный прирост за последние три года

Правда, среди «новорожденных» только микропредприятия.