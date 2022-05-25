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Красноярский Роспотребнадзор увеличит количество проверок. Для профилактики

Красноярский Роспотребнадзор увеличит количество проверок. Для профилактики
Иллюстрация: t.me/rospotrebnadzor_krsk

По их итогам предпринимателей обещают не штрафовать и не закрывать, а только советовать.

#НОВОСТИ
Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю увеличит число профилактических проверок предпринимателей. Об этом в своем телеграм-канале написал главный санитарный врач региона Дмитрий Горяев.
 
По его словам, такие проверки преследуют цель не наказать за нарушение, а предотвратить его.
Такие визиты проходят в рамках беседы, при которой специалисты дают советы и рекомендации по устранению каких-либо нарушений. Во время проведения профилактического визита никаких последствий от выявленных нарушений нет — наши специалисты не выдают предписания и не возбуждают административные дела», — рассказали в Роспотребнадзоре.
Горяев же уточнил, что далеко не все предприниматели знают о новом формате работы ведомства.
Однако, те предприниматели нашего региона, у которых состоялись профилактические визиты, уже оценили их пользу и необходимость. Поэтому мы значительно увеличиваем количество таких визитов», — написал он в Телеграме.
Напомним, что новый порядок работы надзорных органов был введен в РФ в начале марта 2022 года. По сути, он отменил все плановые проверки до конца этого года.
 
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Автор: Петр Савельев
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