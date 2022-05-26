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Участок у Николаевского моста сдан в аренду за 5 млн рублей

Участок у Николаевского моста сдан в аренду за 5 млн рублей
Иллюстрация: pixabay.com. Автор: VBlock

Открытый аукцион по продаже права аренды земельного участка на ул. Судостроительной, недалеко от Николаевского моста, состоялся в департаменте муниципального имущества и земельных отношений.

#НОВОСТИ

Объектом общей площадью 2 931 кв. м, заинтересовались сразу 7 потенциальных инвесторов.

Начальная цена аренды участка составляла 1 280 000 рублей в год.

На стартовую площадку вышли представители коммерческих предприятий и индивидуальные предприниматели.

«Победитель определился на 97-м шаге аукциона. Компания ООО „РУСЛАН“ предложила за лот 5 004 800 рублей, превысив начальный размер годовой арендной платы почти в 4 раза», — рассказали в мэрии Красноярска.

С компанией будет заключен договор аренды, по которому на реализацию проекта отведены 7 лет и 4 месяца.

Отметим, территория объекта предназначена для строительства складских помещений и магазинов.

Добавим, аукционы на право заключения договоров аренды земельных участков будут проходить в течение всего июня.

Ранее DK.RU сообщал, что в Красноярске скоро появится новый бизнес-центр для стартапов. Четырехэтажный офисник возведут рядом с городской администрацией на ул. Урицкого.

 

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Автор: Юлия Тарабан
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