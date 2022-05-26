Участок у Николаевского моста сдан в аренду за 5 млн рублей
Открытый аукцион по продаже права аренды земельного участка на ул. Судостроительной, недалеко от Николаевского моста, состоялся в департаменте муниципального имущества и земельных отношений.
Объектом общей площадью 2 931 кв. м, заинтересовались сразу 7 потенциальных инвесторов.
Начальная цена аренды участка составляла 1 280 000 рублей в год.
На стартовую площадку вышли представители коммерческих предприятий и индивидуальные предприниматели.
«Победитель определился на 97-м шаге аукциона. Компания ООО „РУСЛАН“ предложила за лот 5 004 800 рублей, превысив начальный размер годовой арендной платы почти в 4 раза», — рассказали в мэрии Красноярска.
С компанией будет заключен договор аренды, по которому на реализацию проекта отведены 7 лет и 4 месяца.
Отметим, территория объекта предназначена для строительства складских помещений и магазинов.
Добавим, аукционы на право заключения договоров аренды земельных участков будут проходить в течение всего июня.
Ранее DK.RU сообщал, что в Красноярске скоро появится новый бизнес-центр для стартапов. Четырехэтажный офисник возведут рядом с городской администрацией на ул. Урицкого.
Читайте также:
-
Красноярских ИТ-предпринимателей позвали за грантами на коммерциализацию
Максимальная сумма гранта составит 20 млн рублей на срок до двух лет. Но нужно будет и софинансирование.
-
Nike и Marks & Spencer решили покинуть Россию окончательно
Магазины Nike будут закрыты после распродажи товарных остатков. В нынешних условиях привозить спортивную одежду и обувь в Россию невозможно, пояснили в компании.
-
Россияне останутся с упаковкой Tetra Pak, но без джинсов Levis
Шведский производитель упаковки опроверг сообщения о том, что прекращает работу в России, завод в Московской области будет работать. Levi Strauss & Co же продаст бизнес, скорее всего, туркам.
-
Автомобили из Китая уже подорожали на 50-70%. Как выбрать и купить до нового повышения
«Долгое время владение китайским автомобилем было в России экзотическим явлением. Сейчас собственники авто из Поднебесной сформировали целое сообщество, и недостатка информации о моделях нет».