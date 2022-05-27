VK и Авито выбились в лидеры: какие интернет-площадки использует бизнес для продвижения

Исследование Российской ассоциации электронных коммуникаций показало, что более 80% опрошенных представителей бизнеса в России используют для продвижения различные e-com площадки и социальные сети.

Лидерами среди e-com площадок стал Авито, а среди социальных сетей и мессенджеров — VK.

Наличие ориентированной на покупки аудитории, удобство пользования сервисом и стоимость продвижения — вот, что важно для предпринимателей при выборе интернет-площадок.

По этим параметрам лидирует Авито, площадкой пользуется 62% представителей МСП, принявших участие в опросе. Второе и третье место заняли Яндекс.Маркет и Ozon. У каждой площадки есть свои географические особенности.

Более 40% респондентов отдают предпочтение VK как основному каналу интернет-коммуникации.

На втором и третьем месте по популярности собственные интернет-сайты бизнеса и Whatsapp.

При этом лидером падения по числу пользователей в этой категории стал Instagram (признан в РФ экстремистской организацией). Запрет деятельности компании Мета на территории России и связанные с этим риски для бизнеса ожидаемо стали главной причиной отказа от пользования соцсетями.

При этом, несмотря на возросшую популярность VK и TG, продажи у многих предпринимателей по-прежнему идут в Instagram, отметили в компании New Retail Forum.

«Мы опросили 50 продавцов успешно развивавших продажи в социальных сетях, получили весьма интересные ответы: все перевели коммуникацию в VK и TG, но отмечают, что собственно заказы и продажи как и прежде приходят только из Instagram. Российские социальные сети подходят для общения, но не для собственно продажи товаров, аудитория не привыкли их использовать для шоппинга», — рассказал Влад Широбоков, основатель New Retail Forum.

Также, по его словам, все опрошенные заявили о минимум 2-х кратном росте продаж Avito.

Коммерческий директор Авито Игорь Макаров рассказал, что компания продолжает создавать новые решения для своих партнеров, чтобы помочь клиентам обеспечить непрерывный рост бизнеса.

Он отметил, что каждую секунду на платформе происходит более 7 сделок.

«Авито сейчас — это самая массовая платформа для коммерции в России. Наше преимущество — самая мотивированная и активная аудитория, готовая покупать. Вчера мы перешагнули рубеж 100 млн объявлений, это на 20% больше показателя, с которого мы начали этот год. Мы создавались изначально как платформа для возможностей совершенно разных пользователей, и готовы помогать эти возможности реализовать. Мы внимательно слушаем бизнес, который развивается на платформе. Мы стремимся стабилизировать и сохранить бизнес-среду, чтобы все наши партнеры вышли сильными из любой ситуации , а мы продолжали успешно с ними работать дальше и навсегда», — рассказал Игорь Макаров.

Ранее DK.RU сообщал, что Telegram в России впервые в истории обогнал WhatsApp по популярности.

Читайте также: