В Красноярске появится 50 новых зарядных станций для электромобилей
В жилых массивах Красноярска установят 50 «медленных» электрозарядных станций. Их разместят равномерно на всей территории города. Устройствами обеспечат 115 тысяч квартир в шаговой доступности.
Такие планы озвучили энергетики на заседании инвестиционного совета при главе города Красноярска.
Градоначальник заявил, что среди красноярцев есть стабильный спрос на электромобили, поэтому задача города — поддержать этот тренд:
«Наша общая задача —постараться обеспечить доступность необходимой инфраструктуры. А это откроет нам возможности и в плане развития „зелёной мобильности“, и части появления высокотехнологичных рабочих мест для наших горожан», — отметил Сергей Еремин.
Финансирование и закупку зарядных станций для электромобилей обеспечит СГК, а за установку, подключение и обслуживание будут отвечать специалисты «Россети Сибирь».
При выборе мест для установки элементов зарядной инфраструктуры учитывались технические возможности присоединиться к электрическим подстанциям, численность проживающего рядом населения, а также интенсивность транспортного потока и сопутствующие факторы.
Кроме того, брали во внимание мнение владельцев электромобилей.
Энергетики отметили значительный потенциал в размещении «медленных» ЭЗС на территории проживания электромобилистов в качестве «ночной зарядной станции».
Мировой опыт использования электротранспорта также показывает, что 80% зарядок приходится на «медленные станции» рядом с домом и лишь 20% — на «быстрые» в публичных местах.
«А вот „быстрые“ станции нужнее на территории крупных торговых и офисных центров, в эпицентре деловой, культурной и ночной жизни города. Это одна из ключевых ниш в развитии зарядной инфраструктуры», — рассказал заместитель генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО «Россети Сибирь» Дмитрий Моченов.
Летом 2022 года координаторы проекта приступят к закупке оборудования и обустройству выбранных площадок. До конца года новые станции планируется запустить сначала в тестовом, а потом в коммерческом режиме.
Добавим, что СГК и «Россети Сибирь» развивают инфраструктуру для электротранспорта в Красноярске с 2018 года.
В городе уже действует 27 зарядных станций, к которым в этом году должны добавиться ещё 50.
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