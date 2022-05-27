В Красноярске появится 50 новых зарядных станций для электромобилей

В жилых массивах Красноярска установят 50 «медленных» электрозарядных станций. Их разместят равномерно на всей территории города. Устройствами обеспечат 115 тысяч квартир в шаговой доступности.

Такие планы озвучили энергетики на заседании инвестиционного совета при главе города Красноярска.

Градоначальник заявил, что среди красноярцев есть стабильный спрос на электромобили, поэтому задача города — поддержать этот тренд:

«Наша общая задача —постараться обеспечить доступность необходимой инфраструктуры. А это откроет нам возможности и в плане развития „зелёной мобильности“, и части появления высокотехнологичных рабочих мест для наших горожан», — отметил Сергей Еремин.

Финансирование и закупку зарядных станций для электромобилей обеспечит СГК, а за установку, подключение и обслуживание будут отвечать специалисты «Россети Сибирь».

При выборе мест для установки элементов зарядной инфраструктуры учитывались технические возможности присоединиться к электрическим подстанциям, численность проживающего рядом населения, а также интенсивность транспортного потока и сопутствующие факторы.

Кроме того, брали во внимание мнение владельцев электромобилей.

Энергетики отметили значительный потенциал в размещении «медленных» ЭЗС на территории проживания электромобилистов в качестве «ночной зарядной станции».

Мировой опыт использования электротранспорта также показывает, что 80% зарядок приходится на «медленные станции» рядом с домом и лишь 20% — на «быстрые» в публичных местах.

«А вот „быстрые“ станции нужнее на территории крупных торговых и офисных центров, в эпицентре деловой, культурной и ночной жизни города. Это одна из ключевых ниш в развитии зарядной инфраструктуры», — рассказал заместитель генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО «Россети Сибирь» Дмитрий Моченов.

Летом 2022 года координаторы проекта приступят к закупке оборудования и обустройству выбранных площадок. До конца года новые станции планируется запустить сначала в тестовом, а потом в коммерческом режиме.

Добавим, что СГК и «Россети Сибирь» развивают инфраструктуру для электротранспорта в Красноярске с 2018 года.

В городе уже действует 27 зарядных станций, к которым в этом году должны добавиться ещё 50.

Соглашение о партнерской программе, в рамках которой планируется развивать в Красноярске электрозарядную инфраструктуру, компании Россети Сибирь, СГУ, СФУ и группа компаний «Медведь Холдинг» подписали еще в 2021 году на КЭФ.

Ранее DK.RU сообщал, что в мае 2022 года в Красноярск «приехал» первый отечественный электромобиль ГАЗель NEXT Electro . Машину купили местные энергетики для производственных нужд компании.

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