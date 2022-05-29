Красноярск ожидает похолодание в начале июня и дожди
В Красноярске на следующей неделе пройдут дожди и похолодает до 15 градусов. Такой прогноз дают специалисты Гидрометцентра.
Предстоящая рабочая неделя не будет жаркой в Красноярске. Небо затянет тучами, ожидаются дожди.
В понедельник 30 мая ожидается +19оС, пасмурно, дожди, ветер 6…12 м/с. Ночью +12оС.
Во вторник днем до +20оС, переменная облачность, дожди с грозами, ветер до 8 м/с. Ночью +10оС.
1 июня днем до +21оС, переменная облачность, дождь. Ночью +12оС.
В четверг днем +19оС, пасмурно, дожди, ветер до 9 м/с. Ночью +11оС.
В пятницу днем до +18оС, облачность с прояснениями и ветер до 11 м/с. Ночью +7оС.
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