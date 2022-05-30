Красноярск официально получил статус миллионика

Вместе с ним список пополнили еще три города. Теперь таких в России 16.

По предварительным результатам переписи населения число жителей Красноярска перевалило за 1 млн человек, пишет «Российская газета» со ссылкой на Росстат.

Сколько конкретно горожан проживает в Красноярске, не уточняется. Однако сообщается, что численность населения России, по предварительным данным, составляет 147,2 млн человек, что на 1,4% больше, чем было в 2010-м.

Помимо Красноярска список городов-миллионников пополнили Воронеж, Краснодар и Пермь.

Теперь в РФ 16 населенных пунктов, численность населения которых превышает 1 млн. Помимо четырех уже названных это: Волгоград, Екатеринбург, Казань, Москва, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург, Уфа, Челябинск.

Суммарно в миллионниках сейчас проживает 35,7 млн человек.

Напомним, что Всероссийская перепись населения проходила с 15 октября по 14 ноября 2021 года.

Обновлено в 11:40: первый замгубернатора Красноярского края Сергей Пономаренко в своем телеграм-канале уточнил, что, по предварительным данным переписи, сейчас в Красноярске проживет 1 млн 189 тфс. человек. В 2010-м их было 974 тыс.

Читайте также:

Рынок недвижимости Сибири просел, но Красноярск держится Росреестр опубликовал данные о сделках купли-продажи в апреле. Кривая пошла вниз. Смотрим расклад по регионам.

В Красноярске появится 50 новых зарядных станций для электромобилей

В жилых массивах Красноярска установят 50 «медленных» электрозарядных станций. Их разместят равномерно на всей территории города. Устройствами обеспечат 115 тысяч квартир в шаговой доступности.

Аэропорт Красноярска получил «Крылья России»

Награду присудили по итогам голосования пассажиров. Это уже седьмая премия, которую получил аэропорт.