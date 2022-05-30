«Один из лучших периодов моей жизни»: Виктор Толоконский поделился мнением о Красноярске

Экс-губернатор Красноярского края Виктор Толоконский высказал свое мнение о Красноярске, комментируя слова дизайнера Артемия Лебедева о том, что столицей Сибири можно считать именно этот город.

А Новосибирск, по словам блогера, — «это вообще не город».

Виктор Толоконский заявил, что руководству Новосибирской области стоит прислушаться к словам блогера:

«Мне кажется, руководству Новосибирской области и Новосибирска стоит к этим словам отнестись серьёзно. К сожалению, от самых разных людей я слышу нечто похожее. В последние годы динамика развития Новосибирска ощущается слабо».

При этом бывший губернатор Красноярского края рассказал, что любит Новосибирск, в котором он родился и остаётся до сих пор, а также Красноярск, в котором он проработал 4 года.

«Четыре года, которые я провёл в Красноярске, — один из лучших периодов моей жизни. Там у меня есть любимые места, многих людей оттуда знаю, есть проекты, в создании и реализации которых я участвовал», — отметил бывший глава региона.

Он добавил, что Красноярск совершил колоссальный рывок за время подготовки к Универсиаде, на который другим городам, в «том числе Новосибирску, потребуется 15-20 лет».

Кроме того, по его словам, Красноярск превосходит своего западного соседа и противника по бюджетным возможностям и доходам населения.

Напомним, Виктор Толоконский покинул пост главы Красноярского края в 2017 году.

Выступая пред членами правительства и депутатами Заксобрания, он заявил, что всегда был за обновление, однако у него «есть сожаление, что не все проекты реализованы до конца».

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