«Сибирский цемент» поднимет цены на свою продукцию

Такой шаг в компании объясняют резким повышением себестоимости цемента и удорожанием ремонтов.

Компания «Сибирский цемент» с 6 июня 2022 года повысит отпускные цены на цемент. Об этом в своем телеграм-канале написал депутат Заксобрания Красноярского края Илья Зайцев.

В своем посте он ссылается на письмо, отправленное руководством компании, своим клиентам, которое ему переслал «один их подписчиков».

В письме сказано, что в этом году «Сибцемент» уже повышал цены на 9%, но февральские события привели к удорожанию кредитных ресурсов, сырья и запчастей, что также сказалось на себестоимости продукции компании. С учетом этого предприятие решило повысить цены на навальный цемент до 500 рублей за тонну и цемент в мешках — до 600 рублей за тонну.

Источник: t.me/zaitsev24

По подсчётам компаний, рост составит более 17%», — пишет у себя в телеграме Зайцев.

В пресс-службе «Сибирского цемента» пока не подтвердили и не опровергли подлинность этого письма, но пообещали сделать это позже.