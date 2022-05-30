«Сибирский цемент» поднимет цены на свою продукцию
Такой шаг в компании объясняют резким повышением себестоимости цемента и удорожанием ремонтов.
Компания «Сибирский цемент» с 6 июня 2022 года повысит отпускные цены на цемент. Об этом в своем телеграм-канале написал депутат Заксобрания Красноярского края Илья Зайцев.
В своем посте он ссылается на письмо, отправленное руководством компании, своим клиентам, которое ему переслал «один их подписчиков».
В письме сказано, что в этом году «Сибцемент» уже повышал цены на 9%, но февральские события привели к удорожанию кредитных ресурсов, сырья и запчастей, что также сказалось на себестоимости продукции компании. С учетом этого предприятие решило повысить цены на навальный цемент до 500 рублей за тонну и цемент в мешках — до 600 рублей за тонну.
Источник: t.me/zaitsev24
По подсчётам компаний, рост составит более 17%», — пишет у себя в телеграме Зайцев.
В пресс-службе «Сибирского цемента» пока не подтвердили и не опровергли подлинность этого письма, но пообещали сделать это позже.
Обновлено в 17:25: В «Сибирском цементе» подтвердили подлинность документа, выложенного Зайцевым. Как пояснил DK.RU первый вице-президент компании Геннадий Рассказов, указанное в письме удорожание производства — лишь одна из причин.
Компания столкнулась и с существенным увеличением других расходов. Так, в первом квартале 2022 года уголь подорожал на 76-86%, ТМЦ — на 55%, дизельное топливо — на 30%, масла и смазки — на 83%, расходы на транспорт и логистику выросли на 14-24%. Увеличение этих и других издержек приведет к тому, что в 2022 году себестоимость нашего цемента станет больше на 30%», — сказал он.
Также Рассказов обратил внимание на то, что с 2008 года стоимость цемента (до этого повышения) выросла всего на 9%, тогда как расходы на электроэнергию за это же время увеличились на 120%, а железнодорожный тариф — на 136%.
К слову, за те же 15 лет квартиры на первичном рынке подорожали на 88%. Последняя цифра подтверждает, что изменение стоимости квадратного метра жилья практически не зависит от цены цемента. Об этом свидетельствуют и расчеты экспертов. Например, по данным специалистов „Союза инженеров-сметчиков“, доля условного цемента в структуре полной стоимости строительства в Красноярском крае составляет лишь 5,09%», — говорит он.