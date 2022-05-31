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Красноярские «Столбы» открываются для туристов. Но только частично

Красноярские «Столбы» открываются для туристов. Но только частично
Иллюстрация: kras-stolby.ru

С 1 июня в национальном парке «Красноярские Столбы» будут работать только 4 маршрута. Для посетителей открывают маршруты на Центральных Столбах и на Восточном входе.

#НОВОСТИ

С 1 июня в национальном парке «Красноярские Столбы» будут работать только 4 маршрута:

  • «Природа — великий скульптор»,
  • Маршруты к скалам Китайская стенка, Такмак и Ермак.

Со стороны Бобрового лога туристический маршрут по-прежнему заканчивается на орнитологической смотровой площадке.

Остальная территория национального парка останется закрытой до октября 2022 года Запрет на посещение пришлось ввести из-за риска падения сухих деревьев и встреч с опасными животным.

Дирекция нацпарка просит посетителей во время прогулок исключить курение и не пользоваться открытым огнем.

Ранее DK.RU сообщал, что часть «Красноярских Столбов» закрыли для посещений из-за катастрофической пожароопасной ситуации.

 

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Автор: Юлия Тарабан
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