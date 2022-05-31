Красноярские «Столбы» открываются для туристов. Но только частично

Иллюстрация: kras-stolby.ru

С 1 июня в национальном парке «Красноярские Столбы» будут работать только 4 маршрута. Для посетителей открывают маршруты на Центральных Столбах и на Восточном входе.