Красноярские «Столбы» открываются для туристов. Но только частично
С 1 июня в национальном парке «Красноярские Столбы» будут работать только 4 маршрута. Для посетителей открывают маршруты на Центральных Столбах и на Восточном входе.
С 1 июня в национальном парке «Красноярские Столбы» будут работать только 4 маршрута:
- «Природа — великий скульптор»,
- Маршруты к скалам Китайская стенка, Такмак и Ермак.
Со стороны Бобрового лога туристический маршрут по-прежнему заканчивается на орнитологической смотровой площадке.
Остальная территория национального парка останется закрытой до октября 2022 года Запрет на посещение пришлось ввести из-за риска падения сухих деревьев и встреч с опасными животным.
Дирекция нацпарка просит посетителей во время прогулок исключить курение и не пользоваться открытым огнем.
Ранее DK.RU сообщал, что часть «Красноярских Столбов» закрыли для посещений из-за катастрофической пожароопасной ситуации.
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