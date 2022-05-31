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Росбанк и Русклиматфонд высадили десять тысяч деревьев

Росбанк и Русклиматфонд высадили десять тысяч деревьев
Иллюстрация: Росбанк

В окрестностях поселка Балахта Красноярского края состоялась посадка 8 тысяч сеянцев сосны, 1 тысячи сеянцев ели, 500 сеянцев липы и 500 сеянцев клена для восстановления лесного массива.

#НОВОСТИ

Посадки были организованы некоммерческой организацией «РусКлиматФонд» в рамках проекта «Леса для климата» при поддержке Росбанка.

Росбанк и Русклиматфонд высадили десять тысяч деревьев 1

В посадках участвовали более 150 добровольцев, усилиями которых удалось восстановить территорию площадью более 3 гектаров. Последующий агротехнический уход за посаженными деревьями будут осуществлять жители и Администрация поселка Балахта. 

Работа по организации мероприятий, направленных на воссоздание лесного фонда — лесовосстановление и лесоразведение, — крайне важны сейчас. Во многом их проведение становится возможным благодаря поддержке ответственного бизнеса. Это наше общее благородное дело», — сказала президент РусКлиматФонда Марианна Мунтяну.

По словам Марианны Мунтяну ежегодно в России гибнет более 300 тысяч гектаров лесных насаждений. Одна из главных причин — лесные пожары, которые охватывают огромные территории нашей страны, в частности в Сибири. В разгар пожароопасного сезона она напомнила о правилах поведения в лесу, ведь зачастую именно человеческий фактор становится причиной природного бедствия и призвала всех жителей нашей страны соблюдать эти правила: не разводить костры, не поджигать сухую траву, не бросать горящие спички и окурки, не оставлять бытовой мусор и предметы.

Росбанк активно поддерживает программы по защите окружающей среды и климата. Мы понимаем, как важно бережно относиться к природным ресурсам. Многие сотрудники Росбанка и члены их семей стремятся принимать участие во всех экологических проектах Красноярска и предлагают свои идеи по их реализации. Мы благодарим всех участников за поддержку этой важной экоинициативы. А также выражаем благодарность «РусКлиматФонду» за отличную организацию мероприятия. Надеемся, что акция «Леса для климата» станет традиционной для Красноярского края», — поделилась Наталья Белова, вице-президент, директор Сибирского филиала Росбанка. 

Росбанк и Русклиматфонд высадили десять тысяч деревьев 2

 

Автор: Александр Вознесенский
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