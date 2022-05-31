Красноярск ожидает фейерверк в честь Дня защиты детей

Вечером 1 июня, в среду, в Красноярске запустят праздничный фейерверк. Как сообщили в мэрии, салют приурочат ко Дню защиты детей.

1 июня небо над Красноярском озарят огни фейерверка. Салют красноярцам и детям подарил известный меценат Хазрет Совмен.

Посмотреть световое шоу можно с нескольких точек краевой столицы:

Центральной набережной в районе вантового моста

о. Татышев

пл. Мира

скв. Энтузиастов

Запуск запланирован на недетское время — 22 часа.

Фейерверк в подарок организовал для горожан Хазрет Совмен, благотворитель, почетный гражданин Красноярска и Красноярского края.

Напомним, что 1 мая г-н Совмен отметил 85-летний юбилей и по традиции приехал в Красноярск. В ходе визита меценат посетил созданный им детский дом, а после выступил в городской библиотеке им. Горького на презентации летопись его жизни — книги «Дорогами Земли».

Читайте далее