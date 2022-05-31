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Красноярск ожидает фейерверк в честь Дня защиты детей

Красноярск ожидает фейерверк в честь Дня защиты детей
Иллюстрация: i3vestno.ru

Вечером 1 июня, в среду, в Красноярске запустят праздничный фейерверк. Как сообщили в мэрии, салют приурочат ко Дню защиты детей.

#НОВОСТИ

1 июня небо над Красноярском озарят огни фейерверка. Салют красноярцам и детям подарил известный меценат Хазрет Совмен.

Посмотреть световое шоу можно с нескольких точек краевой столицы:

Центральной набережной в районе вантового моста

  • о. Татышев
  • пл. Мира
  • скв. Энтузиастов

Запуск запланирован на недетское время — 22 часа.

Фейерверк в подарок организовал для горожан Хазрет Совмен, благотворитель, почетный гражданин Красноярска и Красноярского края.

Напомним, что 1 мая г-н Совмен отметил 85-летний юбилей и по традиции приехал в Красноярск. В ходе визита меценат посетил созданный им детский дом, а после выступил в городской библиотеке им. Горького на презентации летопись его жизни — книги «Дорогами Земли».

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Автор: Петр Савельев
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