Полный DDoS: сайты красноярских телеканалов подверглись атаке

Вчера перестали работать сайты сразу трех красноярских телеканалов. Причина — мощная DDoS-атака.

На протяжении многих часов были недоступны сайты ТВК, «Енисей ТВ» и «Примы ТВ».

Работа порталов имела попытку к восстановлению. Временами сайты ТВК и «Енисей» открываются, но не всегда и очень медленно.

Сайт «Примы» по-прежнему подает только слабые признаки жизни.

По информации ТВК, с аналогичными проблемами столкнулись СМИ и из других регионов —иркутские, новосибирские и кемеровские ТРК.

Напомним, что в последнее время интернет-ресурсы Красноярского края стали часто подвергаться хакерским атакам.

По этой причине рейтинги сайтов СМИ резко сдали позиции. Особенно это заметно на рейтингах крупных государственных изданий, поскольку поисковые системы отказываются их индексировать.

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