Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 31.05
63,09
64,71
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

«Протеже» бывшего лесного министра Маслодудова получил реальный срок

«Протеже» бывшего лесного министра Маслодудова получил реальный срок
Иллюстрация: pixabay.com

Ущерб от его действия оценили в 21 млн рублей. Дело передали в суд в декабре прошлого года.

#НОВОСТИ
Енисейский районный суд Красноярского края вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя, незаконно вырубавшего лес в районе. Об этом сообщили в прокуратуре региона.
 
В ходе разбирательства было установлено, что обвиняемый вместе со своим знакомым в 2019-2020 годах нанял несколько человек, которые незаконно заготовили более 7 тыс. кубометров древесины. Вырубки они проводили на территории Енисейского лесничества. Общий ущерб лесному фонду превысил 21 млн рублей.
 
По итогу, обвиняемый получил три года колонии общего режима. Приговор в силу еще не вступил.
 
Злоумышленники действовали под покровительством тогдашнего министра лесного хозяйства Красноярского края Димитрия Маслодудова, соответствующее дело которого передали в суд начале декабря 2021 года. Также в суде сейчас находится и дело второго злоумышленника из Енисейского района.
 
Читайте также:
Манские старатели попали под уголовное дело за экологические нарушения

Мало того, что они загрязняли реку и устроили свалку, так еще и лес вырубали.

Лесной экспорт Красноярского края сократился на четверть

Древесину, добытую в регионе, поставляют в 35 стран мира. В основном это пиломатериалы.

Объемы лесозаготовки в Красноярском крае продолжает расти

В целом по стране объемы заготовки древесины снижаются, но не во всех регионах.

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • В Красноярске продают билет на матч звезд хоккея за 1,5 млн рублейВ Красноярске продают билет на матч звезд хоккея за 1,5 млн рублей
  • Красноярск ожидает похолодание в начале июня и дождиКрасноярск ожидает похолодание в начале июня и дожди
  • «Софи в стране чудес» появится в Красноярске«Софи в стране чудес» появится в Красноярске
  • Красноярск официально получил статус миллионикаКрасноярск официально получил статус миллионика
  • Прокуратура проверяет сообщения о забастовке на «Полюсе»Прокуратура проверяет сообщения о забастовке на «Полюсе»
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.