«Протеже» бывшего лесного министра Маслодудова получил реальный срок

Ущерб от его действия оценили в 21 млн рублей. Дело передали в суд в декабре прошлого года.

Енисейский районный суд Красноярского края вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя, незаконно вырубавшего лес в районе. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

В ходе разбирательства было установлено, что обвиняемый вместе со своим знакомым в 2019-2020 годах нанял несколько человек, которые незаконно заготовили более 7 тыс. кубометров древесины. Вырубки они проводили на территории Енисейского лесничества. Общий ущерб лесному фонду превысил 21 млн рублей.

По итогу, обвиняемый получил три года колонии общего режима. Приговор в силу еще не вступил.

Злоумышленники действовали под покровительством тогдашнего министра лесного хозяйства Красноярского края Димитрия Маслодудова, соответствующее дело которого передали в суд начале декабря 2021 года. Также в суде сейчас находится и дело второго злоумышленника из Енисейского района.

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