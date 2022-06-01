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Самые состоятельные семьи Сибири живут в Красноярском крае

Самые состоятельные семьи Сибири живут в Красноярском крае
Иллюстрация: pixabay.com

Агентство «РИА Рейтинг» сравнило, сколько денег остается у жителей различных регионов после минимальных расходов.

#НОВОСТИ
По подсчетам аналитиков из «РИА Рейтинг», в распоряжении семей Красноярского края ежемесячно после минимальных расходов остается больше денег, чем у жителей других регионов Сибири. Так, если это семья с одним ребенком, то речь идет о 57 567 рублях, а с двумя — 44 476 рублях.
 
Ближайший сибирский сосед края по рейтингу — это Иркутская область (соответственно 56 465 рублей и 43 538 рублей). Далее идет Кузбасс — 54 001 рубль и 41 913 рубля соответственно.
 
Меньше всего денег после минимальных расходов в СФО остается у семей из Алтайского края — 23 677 рублей при одном ребенке и 12 923 рубля при двух.
 
В общероссийском рейтинге Красноярский край стоит на 13 строчке. Лидирует же Ямало-Ненецкий автономный округ — 115 542 рубля и 102 428 рублей соответственно. За ним идут Москва и Санкт-Петербург.
 
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Ближайший сибирский сосед по общероссийскому рейтингу отстает на 12 позиций. И это не Новосибирск.

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В рейтинге городов он обогнал Новосибирск, Санкт-Петербург и даже Москву.

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Автор: Петр Савельев
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