Самые состоятельные семьи Сибири живут в Красноярском крае

Агентство «РИА Рейтинг» сравнило, сколько денег остается у жителей различных регионов после минимальных расходов.

По подсчетам аналитиков из «РИА Рейтинг», в распоряжении семей Красноярского края ежемесячно после минимальных расходов остается больше денег, чем у жителей других регионов Сибири. Так, если это семья с одним ребенком, то речь идет о 57 567 рублях, а с двумя — 44 476 рублях.

Ближайший сибирский сосед края по рейтингу — это Иркутская область (соответственно 56 465 рублей и 43 538 рублей). Далее идет Кузбасс — 54 001 рубль и 41 913 рубля соответственно.

Меньше всего денег после минимальных расходов в СФО остается у семей из Алтайского края — 23 677 рублей при одном ребенке и 12 923 рубля при двух.

В общероссийском рейтинге Красноярский край стоит на 13 строчке. Лидирует же Ямало-Ненецкий автономный округ — 115 542 рубля и 102 428 рублей соответственно. За ним идут Москва и Санкт-Петербург.

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