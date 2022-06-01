Серверный выход в будущее

Оборудование собственных серверных мощностей — дело затратное и хлопотное. И сегодня зачастую неэффективное. Особенно когда большую часть сопутствующей инфраструктурыможно получить на аутсорсинге.

Чем больше цифровизация проникает в бизнес, тем более критическую роль начинает играть сохранность информации и скорость доступа к ней, а значит — надежность оборудования и сопутствующей инфраструктуры. В середине нулевых хорошим тоном считалось держать в офисах собственные серверы, на которых хранились данные компании, базы, ее сайт и т. п. Сейчас такой подход фактически перестал быть актуальным.

Количество информации, хранящейся на серверах компаний, растет в геометрической прогрессии. Почти все процессы предприятий переходят в цифру — электронный документооборот, CRM, оцифрованные бизнес-процессы и т. п. Число одновременных запросов к серверу, соответственно, тоже увеличивается. А расширение серверных мощностей — дело не быстрое и затратное. Поэтому куда более эффективно размещать свои серверы в специализированных data-центрах», — говорит Андрей Малышев, директор компании «Телезон», которая владеет таким центром в Красноярске.

Основным преимуществом размещения серверов в таких data-центрах (колокейшн) является кратное повышение надежности их работы. Складывается оно из нескольких факторов. Во-первых, это инфраструктура.

Серверы крайне чувствительны к электропитанию, его стабильности, температурным режимам, обслуживанию и т. д. Проб-лемы на любом из этих направлений могут привести к выходу из строя, а это грозит большими неприятностями, вплоть до потери данных. В data-центрах эти риски сведены к минимуму», — рассказывает Малышев.

К примеру, энергопериметр «Телезон» соответствует первой категории — это два независимых ввода (до 100 кВт каждый), автоматическая АВР, аккумуляторы, которые защищают от перепадов, и генератор, способный поддерживать необходимые напряжение и мощность в сети до нескольких суток. Иными словами, даже если произойдет отключение центрального энергоснабжения, серверы без питания не останутся и продолжат работать. Причем благодаря аккумуляторам переход на другой источник пройдет без рывков и скачков, а значит, без вреда для оборудования.

Самостоятельно подобную систему электропитания своим серверным могут обеспечить только очень крупные или профильные потребители. Остальным приходится мири-ться с рисками в этом сегменте, потому что закрыть их все просто не по карману», — говорит Андрей Малышев.

Стоимость эксплуатации и обслуживания серверов — это второй плюс в пользу data-центров. К примеру, средняя зарплата системного администратора составляет примерно 90 тыс. рублей в месяц. Самая важная задача, которую он должен будет делать за этим деньги, — это следить за сервером, чтобы он не накапливал критического количества ошибок и не ложился. Ну и чтобы оборудование не вышло из строя. Подобный мониторинг у того же «Телезон» стоит 4 тыс. рублей в месяц.

Даже по примерным оценкам получается, что держать собственные серверные мощности сопоставимого качества при таком же сервисе будет для компании в десятки раз дороже, чем разместить свой сервер в нашем data-центре», — уверен директор «Телезон».

Что касается безопасности, то здесь тоже не стоит беспокоиться. «Телезон», к примеру, как оператор связи одним из первых сертифицирован по второй категории террористической безопасности: физическая охрана, контроль периметра, вход в помещение data-центра только сертифицированным сотрудникам компании и плюс кибербезопасность.

Наша сеть как оператора связи защищена очень хорошо, а серверы являются кластером нашей внутренней сети. Кстати, это же — то, что мы являемся оператором связи, — позволяет нам обеспечивать очень высокую скорость доступа к серверам — до 10 Гбит/сек. Это крайне важно в мире, где количество обращений к серверу постоянно растет и скорость ответа должна быть высокой, чтобы использование ресурса оставалось комфортным», — говорит Малышев.

По словам директора «Телезон», колокейшн сейчас становится все более востребованным у бизнеса: многие сервисы и даже бизнес-модели переходят в цифровое поле, а значит, без надежной и адекватной технологической платформы уже не обойтись.

ООО «ТК Телезон»

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