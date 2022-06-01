«Смена интерьера»: в центре Красноярска закрыли фудкорт Poel&Popil

«После реконструкции у нас добавятся официанты, будет небольшая смена интерьера. Откроемся 15 июля», - сообщили DK.RU в Poel&Popil.

Отметим, фудкорт открылся в торговом центре «Авеню» на втором этаже. Ранее на этой площади располагались магазины.

Poel&Popil именует себя фаст-кэжуал пространством. Оно включает три ресторана и бар.

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