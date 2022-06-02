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МЧС предупредил туристов о опасностях встречи с медведями в Ергаках

МЧС предупредил туристов о опасностях встречи с медведями в Ергаках
Иллюстрация: Дзен

Краевые спасатели предупредили красноярских любителей дикой природы об опасности встречи с таежными животными.

#НОВОСТИ

В июне в «Ергаках» остается актуальным риск встречи с медведями.

Особо будьте осторожны при посещении природного парка «Ергаки» — там всегда много медведей, поэтому рекомендуем отдыхать на территории парка на базах отдыха, а не в палатках», — заявил Роман Ветчинников, замначальника регионального ГУ МЧС.

Кроме того, спасатели рекомендуют красноярцам соблюдать чистоту на дачных участках и в лесах — по возможности не оставлять пищевых отходов, поскольку они могут привлекать хищников.

Напомним, что в конце июня 2021 в Ермаковском районе медведь напал на группу туристов из 13 человек — инцидент произошел в природном парке «Ергаки» в районе о. Медвежье. В результате нападения погиб человек — 16-летний подросток от полученных ран скончался на месте.

В конце июля 2021 другой медведь также в «Ергаках» напал на группу из московских туристов — один из них погиб. Столкновение случилось в районе озер хребта Араданский. Тело погибшего туриста нашли спустя два дня после инцидента.

В начале августа 2021 власти края выдали разрешение на отстрел в парке «Ергаки» пяти медведей, представляющих угрозу жизни человека. По словам Игоря Грязина, директора парка «Ергаки», нападения связаны с недостатком пищи для животных из-за аномально холодной погоды.

 

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Автор: Петр Савельев
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