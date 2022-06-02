МЧС предупредил туристов о опасностях встречи с медведями в Ергаках
Краевые спасатели предупредили красноярских любителей дикой природы об опасности встречи с таежными животными.
В июне в «Ергаках» остается актуальным риск встречи с медведями.
Особо будьте осторожны при посещении природного парка «Ергаки» — там всегда много медведей, поэтому рекомендуем отдыхать на территории парка на базах отдыха, а не в палатках», — заявил Роман Ветчинников, замначальника регионального ГУ МЧС.
Кроме того, спасатели рекомендуют красноярцам соблюдать чистоту на дачных участках и в лесах — по возможности не оставлять пищевых отходов, поскольку они могут привлекать хищников.
Напомним, что в конце июня 2021 в Ермаковском районе медведь напал на группу туристов из 13 человек — инцидент произошел в природном парке «Ергаки» в районе о. Медвежье. В результате нападения погиб человек — 16-летний подросток от полученных ран скончался на месте.
В конце июля 2021 другой медведь также в «Ергаках» напал на группу из московских туристов — один из них погиб. Столкновение случилось в районе озер хребта Араданский. Тело погибшего туриста нашли спустя два дня после инцидента.
В начале августа 2021 власти края выдали разрешение на отстрел в парке «Ергаки» пяти медведей, представляющих угрозу жизни человека. По словам Игоря Грязина, директора парка «Ергаки», нападения связаны с недостатком пищи для животных из-за аномально холодной погоды.
Читайте далее
-
Поле возможностей Красноярского края
Конкуренция городов и регионов — реальность, в которой мы живем в последнее время. Инвестиции и люди. Именно за них бьются города-миллионники и субъекты Федерации.31.05.2022Новости ДККрасноярск
-
В Дудинке хотят построить этнопарк за 100 млн
Сейчас местные власти ищут подрядчика для выполнения этих работ. Пока безуспешно.15.02.2022Новости ДККрасноярск
-
Красноярскому «Мемориалу Победы» передали наследие Евгения Абалакова
Сейчас в музее будут изучать поступившие экспонаты, после чего решат организовывать ли отдельную экспозицию.08.02.2022Новости ДККрасноярск
-
Заповеднику «Хакасский» утвердили международный статус
Ранее он (заповедник) был включен ЮНЕСКО в международный перечень биосферных резерватов. Теперь это закрепили и в названии.27.01.2022Новости ДККрасноярск
-
У парка «Ергаки» появилась интерактивная карта
Дирекция парка «Ергаки» обновила сайт и интерактивную карту заповедника. Теперь туристы смогут не только узнавать информацию о парке, но и читать познавательные статьи о флоре и фауне заповедника.17.01.2022Новости ДККрасноярск