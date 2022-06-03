«Ергаки» готовятся принимать туристов
Природный парк ведет активную подготовку к летнему сезону. Помогают сотрудникам парка добровольцы и волонтеры. Об этом рассказали в правительстве Красноярска края.
Специалисты парка уже навели порядок на самых популярных площадках для отдыха и приступили к строительству и ремонту экологических троп.
Так, экотропу восстановят на озере «Радужное», некоторые участки этого маршрута расширят.
Кроме того, специалисты завершают благоустройство палаточного лагеря «Перекресток»: здесь обустраивают домики, места для умывания, монтируют электростанции.
Руководитель дирекции природного парка «Ергаки» Игорь Грязин рассказал, что руководство «Ергак» делает все, чтобы туристы смогли получить комфортный отдыха на территории парка.
Он напомнил, что тем, кто собирается в «Ергаки» впервые, необходимо пройти регистрацию в МЧС и визит-центре парка.
«Специалисты проинструктируют и расскажут об основных правилах пребывания на территории, ознакомят с основными туристическими маршрутами. Призываю также всех соблюдать правила пожарной безопасности в лесах», — рассказал Игорь Грязин.
Отметим, обустройство в «Ергаках» проводится ежегодно. В прошлом году там было отремонтировано более 800 метров троп.
Ранее DK.RU сообщал, что в 2021 в природном парке «Ергаки» восстаналивали устраченный природный ландшафт. Сотрудники заповедника вместе с волонтёрами высадили саженцы сибирского кедра.
Читайте также:
-
В Дудинке хотят построить этнопарк за 100 млн
Сейчас местные власти ищут подрядчика для выполнения этих работ. Пока безуспешно.
-
Красноярскому «Мемориалу Победы» передали наследие Евгения Абалакова
Сейчас в музее будут изучать поступившие экспонаты, после чего решат организовывать ли отдельную экспозицию.
-
Заповеднику «Хакасский» утвердили международный статус
Ранее он (заповедник) был включен ЮНЕСКО в международный перечень биосферных резерватов. Теперь это закрепили и в названии.
-
У парка «Ергаки» появилась интерактивная карта
Дирекция парка «Ергаки» обновила сайт и интерактивную карту заповедника. Теперь туристы смогут не только узнавать информацию о парке, но и читать познавательные статьи о флоре и фауне заповедника.
-
В Минусинске появятся «Усадьба мастеров» и тур по «Помидорной столице»
Эти проекты стали победителями краевого грантового конкурса, который проводит региональное агентство по туризму. Новые турпродукты появятся в 2022 году.