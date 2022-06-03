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«Ергаки» готовятся принимать туристов

«Ергаки» готовятся принимать туристов
Иллюстрация: ergaki.com

Природный парк ведет активную подготовку к летнему сезону. Помогают сотрудникам парка добровольцы и волонтеры. Об этом рассказали в правительстве Красноярска края.

#НОВОСТИ

Специалисты парка уже навели порядок на самых популярных площадках для отдыха и приступили к строительству и ремонту экологических троп.

Так, экотропу восстановят на озере «Радужное», некоторые участки этого маршрута расширят.

Кроме того, специалисты завершают благоустройство палаточного лагеря «Перекресток»: здесь обустраивают домики, места для умывания, монтируют электростанции.

Руководитель дирекции природного парка «Ергаки» Игорь Грязин рассказал, что руководство «Ергак» делает все, чтобы туристы смогли получить комфортный отдыха на территории парка.

Он напомнил, что тем, кто собирается в «Ергаки» впервые, необходимо пройти регистрацию в МЧС и визит-центре парка.

«Специалисты проинструктируют и расскажут об основных правилах пребывания на территории, ознакомят с основными туристическими маршрутами. Призываю также всех соблюдать правила пожарной безопасности в лесах», — рассказал Игорь Грязин.

Отметим, обустройство в «Ергаках» проводится ежегодно. В прошлом году там было отремонтировано более 800 метров троп.

Ранее DK.RU сообщал, что в 2021 в природном парке «Ергаки» восстаналивали устраченный природный ландшафт. Сотрудники заповедника вместе с волонтёрами высадили саженцы сибирского кедра.

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Автор: Юлия Тарабан
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