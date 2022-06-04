Президент Путин привлечет землевладельцев к тушению лесных пожаров
Власти собираются на законодательном уровне обязать владельцев земельных участков тушить пожары, которые возникли на их территориях.
Установления обязанности собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков, использующих земли для сельскохозяйственного производства, участвовать в тушении пожаров, возникших на соответствующих земельных участках», — говорится в опубликованном на сайте Кремля поручении.
Ответственными за исполнение этой задачи назначены Михаил Мишустин, премьер России и Вячеслав Володин, спикер парламента.
Выполнить поручение необходимо до 1 ноября 2022.
Минприроды ожидает летом обострения ситуации с пожарами в 21 субъекте федерации.
Самый сложный сезон ожидается летом в Красноярске и Якутии», — заявил Александр Козлов, глава Минприроды.
Читайте далее
-
В Красноярском крае продолжают фиксировать лесные пожары — уже 35 тыс га
За прошедшие сутки в лесах края ликвидировано 13 пожаров на площади 1,6 тыс. га. Остановлено распространение 11 пожаров на площади 34,3 тыс. га. Об этом рассказали в правительстве Красноярского края.30.05.2022Новости ДККрасноярск
-
В Красноярском крае продолжает гореть более 5 тыс. га тайги
Большая часть возгораний происходит по вине местных жителей, — сообщает пресс-служба правительства края.14.05.2022Новости ДККрасноярск
-
В Красноярский край прилетели главы Минприроды и МЧС РФ. Из-за пожаров
В Красноярский край прилетели министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов и врио главы МЧС РФ Александр Чуприян. Они уже встретились с губернатором края Александром Уссом.08.05.2022Новости ДККрасноярск
-
На юге Красноярского края введен режим ЧС
В Минусинском районе Красноярского края официально введен режим ЧС, — сообщают спасатели.03.04.2022Новости ДККрасноярск