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Президент Путин привлечет землевладельцев к тушению лесных пожаров

Президент Путин привлечет землевладельцев к тушению лесных пожаров
Иллюстрация: admtyumen.ru

Власти собираются на законодательном уровне обязать владельцев земельных участков тушить пожары, которые возникли на их территориях.

#НОВОСТИ

Установления обязанности собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков, использующих земли для сельскохозяйственного производства, участвовать в тушении пожаров, возникших на соответствующих земельных участках», — говорится в опубликованном на сайте Кремля поручении.

Ответственными за исполнение этой задачи назначены Михаил Мишустин, премьер России и Вячеслав Володин, спикер парламента.

Выполнить поручение необходимо до 1 ноября 2022.

Минприроды ожидает летом обострения ситуации с пожарами в 21 субъекте федерации.

Самый сложный сезон ожидается летом в Красноярске и Якутии», — заявил Александр Козлов, глава Минприроды.

 

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Автор: Петр Савельев
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