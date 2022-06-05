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Нацпарк «Красноярские Столбы» вошел в топ-5 самых посещаемых в стране

Нацпарк «Красноярские Столбы» вошел в топ-5 самых посещаемых в стране
Иллюстрация: x-material.ru

Национальный парк «Красноярские Столбы» вошел в пятерку лидеров по посещаемости в 2021, — сообщает Минприроды РФ.

#НОВОСТИ

Лидерами по посещаемости в 2021 стали:

  • Нацпарк «Кисловодский» (Ставропольский край)
  • Кавказский заповедник
  • Нацпарк «Сочинский»
  • Нацпарк «Красноярские Столбы»
  • Нацпарк «Куршская коса» (Калининградская область).

В Минприроды РФ прогнозируют рост популярности экотуризма в России в 2022 на 20%.

«В целом с 2020 по 2021 посещаемость особо охраняемых природных территорий (ООПТ) федерального значения выросла на 32% и составила 10,6 млн человек. По прогнозу, в 2022 показатель превысит 12 млн», — заявили в федеральном ведомстве.

 

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Автор: Петр Савельев
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