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Такое лето: тепло в Красноярск вернется к выходным

Такое лето: тепло в Красноярск вернется к выходным
Автор фото: Сергей Филинин. Иллюстрация: vk.com/filinin.photo

Всю неделю в городе будет довольно прохладно, но заморозков не обещают. В отличие от близлежащих районов края.

#НОВОСТИ
Эта неделя в Красноярске останется довольно прохладной. Однако постепенно температура будет все же повышаться и на выходных будет довольно тепло. Такой прогноз дают специалисты Гидрометцентра РФ.
 
Самым холодным днем будет понедельник. Воздух в течение дня прогреется максиму до 11 градусов. Ночью же она опустится до 3 градусов.
Со вторника в Красноярске начнет теплеть: сначала температура поднимется до 16 градусов, а к пятнице — до 22. В субботу и воскресенье на улице будет в районе 24-25 градусов.
 
Особых ветров не ожидается, но неделя будет довольно пасмурной. Исключение, по прогнозам, составит лишь пятница и воскресенье. Осадки также возможны, но небольшие.
 
Стоит также отметить, что, по прогнозам Среднесибирского управления по гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды, в центральных и южных районах Красноярского края в понедельник-вторник возможны заморозки до −5 градусов, грозу, град и шквалистый ветер.
 
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Автор: Петр Савельев
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