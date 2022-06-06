У церкви Чуда Архангела Михаила на правом берегу может появиться ресторан

Участок под строительство ресторана на торги решила выставить администрация Красноярска. Об этом сообщил депутат Законодательного собрания края Илья Зайцев.

По планам мэрии, на зеленой территории возле церкви должен появиться объект общественного питания. Это может быть ресторан, кафе, столовая, закусочная или бар.

Предприниматель сможет арендовать участок на 10 лет и 8 месяцев. Стартовая цена — около 7 млн рублей, однако итоговая стоимость аренды станет известна после торгов, которые намечены на 12 августа.

При этом площадь участка составляет чуть больше 10 тыс. кв. метров.

«Большой, получается, будет „ресторан“. Или очередной маленький, но капитальный „сарайчик“, благодаря которому участок можно будет выкупить за 15% от стоимости. Кадастровая стоимость участка — более 47 миллионов рублей», — написал в своем телеграм-канале Илья Зайцев.

По словам депутат, череда «последних решений вызывает все больше вопросов к тому, что происходит».

Жители Красноярска идею мэрии также не одобрили. В комментариях к посту депутата многие высказали мнение, что рядом с церковью необходимо оставить зеленую зону, а ресторанов рядом и так достаточно.

«Там же Биргартен ресторан есть. А парка нет. Надо делать парк со скамейками, беседками. Однозначно», — написала пользователь ТГ Надежда.

Кроме того, место под ресторан, по мнению красноярцев, выбрано не совсем удачно.

«Там же все в подвалах. Во всем этом треугольнике одни подвалы. Вообще так себе вариант для ресторана. Под ЛЭП. Ни подъездов, ни подходов. И десятки людей, гуляющих с собаками. Странный выбор для ресторана», — написал комментатор IR Sub.

Ранее DK.RU сообщал, красноярцы раскритиковали идею властей и бизнесменов построить в «Белых росах» пространство для отдыха с пирсом и остановкой для речного трамвайчика.

Жители краевого центра возмутились тем, что это решение никто не обсудил с горожанами.

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