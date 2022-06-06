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Красноярку обвиняют в незаконной торговле лекарствами на 9 млн

Красноярку обвиняют в незаконной торговле лекарствами на 9 млн
Иллюстрация: Дзен

В Красноярске возбуждено уголовное дело в отношении бизнеследи, которая в течение шести лет торговала лекарствами без лицензии.

#НОВОСТИ

Следствием установлено, что жительница Красноярска, директор ООО, в период 2015…2021 осуществляла оптовые поставки лекарственных средств в медицинские учреждения по контрактам, не имея лицензии для осуществления данной деятельности.

За шесть лет доход от нелегальной поставки лекарств составил более 9 млн рублей.

Преступление выявили сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное предпринимательство в особо крупном размере» (ч. 2 ст. 171), до 5 лет лишения свободы.

 

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Автор: Петр Савельев
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