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Потребкредитование в Красноярском крае просело вдвое

Потребкредитование в Красноярском крае просело вдвое
Автор фото: RODNAE Productions. Иллюстрация: pexels.com

Эксперты говорят, что банки стали реже одобрять подобные займы, да и сами клиенты теперь более консервативны.

#НОВОСТИ
За четыре первых месяца 2022 года в Красноярском крае было выдано потребительских кредитов на общую сумму 15,3 млрд рублей, что на 50,5% меньше, чем в том же периоде 2021-го. Такие данные опубликовало Национальное бюро кредитных историй.
 
В целом по России за указанный период банки выдали подобных займов на 0,74 трлн рублей. Это на 46,1% меньше, чем годом ранее.
 
Потребкредитование в Красноярском крае просело вдвое 1
Столь существенное сокращение выдачи в эти месяцы объясняется, прежде всего, ростом рыночных ставок после увеличения в марте ключевой ставки ЦБ, а также риск-политикой банков, которые продолжают придерживаться консервативного подхода при кредитовании граждан», — говорит директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.
Также он отмечает, что и сами заемщики сейчас осторожнее подходят к своему долговому портфелю и снижают кредитную активность.
 
Стоит добавить, что и по объему потребкредитования, и по степени его снижения Красноярский край идет на втором месте в Сибири: в первом случае он уступает лишь Новосибирской области (16,7 млрд рублей), а во втором — Иркутской (50,8%).
 
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Автор: Петр Савельев
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