Потребкредитование в Красноярском крае просело вдвое

Эксперты говорят, что банки стали реже одобрять подобные займы, да и сами клиенты теперь более консервативны.

За четыре первых месяца 2022 года в Красноярском крае было выдано потребительских кредитов на общую сумму 15,3 млрд рублей, что на 50,5% меньше, чем в том же периоде 2021-го. Такие данные опубликовало Национальное бюро кредитных историй.

В целом по России за указанный период банки выдали подобных займов на 0,74 трлн рублей. Это на 46,1% меньше, чем годом ранее.

Столь существенное сокращение выдачи в эти месяцы объясняется, прежде всего, ростом рыночных ставок после увеличения в марте ключевой ставки ЦБ, а также риск-политикой банков, которые продолжают придерживаться консервативного подхода при кредитовании граждан», — говорит директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Также он отмечает, что и сами заемщики сейчас осторожнее подходят к своему долговому портфелю и снижают кредитную активность.

Стоит добавить, что и по объему потребкредитования, и по степени его снижения Красноярский край идет на втором месте в Сибири: в первом случае он уступает лишь Новосибирской области (16,7 млрд рублей), а во втором — Иркутской (50,8%).

Читайте также:

Опрос: снижение ключевой ставки — чего ждать красноярскому бизнесу? Главная экономическая новость накануне лета — понижение ключевой ставки до 11 %. Что это: кризис отступает, российская экономика адаптировалась к санкциям? И самое главное, чего ждать бизнесу?

Сергей Журавлев: «Красноярцы прошли пик роста цен в начале весны»

Ценовая лихорадка последних месяцев сменилась затишьем. Надолго ли и с чем это связано - вот главные вопросы.

Почти 4 000 жителей Красноярского края воспользовались кредитной отсрочкой

Непосредственно кредитные каникулы «взяли» лишь около четверти из этого числа заемщиков. Остальные договорились напрямую с банками.