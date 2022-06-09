Сгущенка, масло и сыр: в Красноярском крае увеличилось производство продуктов

Власти региона уверяют, что сумели победить проблемы, с которыми столкнулись после февраля этого года.

В Красноярском крае увеличилось производство некоторых продуктов питания. Об этом рассказали в региональном Министерстве сельского хозяйства и торговли, со ссылкой на данные Красноярскстата.

Так, производство сгущенного молока выросло на 13,3%, сливочного масла — на 5,7%, а сыра — на 7,5%. Также в регионе стали больше производить муки (на 5,2%), макаронных изделий (на 21,8%) и круп (на 3,4%). Говядины стали производить больше на 7,2%, мяса и субпродуктов домашней птицы — почти на 4%.

Ситуация в агропромышленном комплексе края стабильная. Неблагоприятные факторы — перебои с логистикой, перенастройка цепочек поставок, рост цен на сырьё, особенно актуальные в феврале-марте, нивелировались», — рассказал глава краевого Минсельхоза Леонид Шорохов.

По его словам, министерство с марта этого года мониторит местный сельхозсектор, а также переработчиков его продукции, что позволяет оперативно реагировать на происходящие изменения.

Мы продолжает следить за запасами продуктов в торговых организациях региона по 26 продовольственным и 10 непродовольственным товарам первой необходимости. В среднем запас продуктов питания в крае значительный и его хватит на 26 дней, непродовольственных товаров — на 63 дня. Поставки регулярны, ассортимент постоянно обновляется», — добавили в Минсельхозе.

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