«Работаем до 12 ночи»: с 10 июня в Красноярске закрываются все рестораны сети McDonald’s

Закрываются все рестораны, которые продолжали работать под старым брендом. Закрываются, чтобы вновь открыться, но уже под новым брендом. Об этом пишет «ТАСС».

12 июня в Москве состоится презентация нового бренда сети, после чего рестораны откроются в России вновь. Первые 15 заведений начнут встречать гостей в Москве, в регионах рестораны откроются чуть позже.

Точна дата открытия нового McDonald’s в Красноярске пока неизвестна.

«Сегодня работаем последний день — до 12 ночи. Когда снова откроются рестораны, пока неизвестно, скорее всего, числа 17-го июня. На дверях ресторанов будет предварительно вывешено объявление об открытии, также информация будет указана на сайте компании», — рассказали DK.RU в одном из ресторанов сети McDonald’s в Красноярске.

Отметим, новый логотип для новой сети уже выбран, — сообщают «Известия». На нем будут изображены главные символы ресторана: две палочки картошки-фри желтого цвета и бургер — желто-оранжевого.

Логотип будет красоваться на зеленом фоне.

«Символизирует качество продукции и обслуживания, к которому привыкли гости. Сегодня сеть запускает новую рекламную кампанию, в которой будут использовать этот логотип», — сообщили «Известиям» в пресс-службе сети предприятий быстрого обслуживания, которая придет на смену McDonald’s.

Там добавили, что название для новой сети пока не выбрано — рассматриваются восемь имен, которые зарегистрированы в Роспатенте.

Ранее DK.RU сообщал, что McDonald’s продает бизнес в России. Решение было принято на фоне спецоперации РФ на Украине.

После 14 марта в России продолжали работать 130 заведений, в основном в регионах Сибири и на Урале.

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