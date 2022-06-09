УФАС: красноярский Зеленхоз отныне не монополист

Комиссия УФАС установила, что мэрия Красноярска должна озеленять город в рамках исполнения открытых контрактов, а не муниципального заказа и субсидий.

Антимонопольщики установили, что при создании бюджетного учреждения «Управление зеленого строительства»

администрация Красноярска работы по озеленению ошибочно рассматривала как муниципальные работы (услуги), а не как муниципальную нужду».

Неверная формулировка законодательства позволила муниципалитету исключить проведение публичных процедур, а это — прямое нарушение антимонопольного законодательства.

Ведомство выдало муниципальным чиновникам предписание прекратить нарушения антимонопольного законодательства, для этого предлагается отменить финансирование «Зеленхоза» через муниципальное задание и субсидии на выполнение работ по озеленению и благоустройству территории краевого центра и других работ.

Такие работы должны выполняться в рамках открытых закупок по контрактной системе.

Кроме этого, нарушителю необходимо привести в соответствие с требованиями действующего законодательства положения устава учреждения «Зеленхоз» с учетом выводов, изложенных в решении.

Мэрия обжаловала решение УФАС в Арбитражном суде, затем в вышестоящей апелляционной инстанции, но без положительных результатов.

Таким образом, мэрии придется предписание УФАС выполнить в полном объеме.

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