УФАС: красноярский Зеленхоз отныне не монополист
Комиссия УФАС установила, что мэрия Красноярска должна озеленять город в рамках исполнения открытых контрактов, а не муниципального заказа и субсидий.
Антимонопольщики установили, что при создании бюджетного учреждения «Управление зеленого строительства»
администрация Красноярска работы по озеленению ошибочно рассматривала как муниципальные работы (услуги), а не как муниципальную нужду».
Неверная формулировка законодательства позволила муниципалитету исключить проведение публичных процедур, а это — прямое нарушение антимонопольного законодательства.
Ведомство выдало муниципальным чиновникам предписание прекратить нарушения антимонопольного законодательства, для этого предлагается отменить финансирование «Зеленхоза» через муниципальное задание и субсидии на выполнение работ по озеленению и благоустройству территории краевого центра и других работ.
Такие работы должны выполняться в рамках открытых закупок по контрактной системе.
Кроме этого, нарушителю необходимо привести в соответствие с требованиями действующего законодательства положения устава учреждения «Зеленхоз» с учетом выводов, изложенных в решении.
Мэрия обжаловала решение УФАС в Арбитражном суде, затем в вышестоящей апелляционной инстанции, но без положительных результатов.
Таким образом, мэрии придется предписание УФАС выполнить в полном объеме.
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