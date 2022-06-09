Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 09.06
60,22
63,93
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

УФАС: красноярский Зеленхоз отныне не монополист

УФАС: красноярский Зеленхоз отныне не монополист
Иллюстрация: twitter.com

Комиссия УФАС установила, что мэрия Красноярска должна озеленять город в рамках исполнения открытых контрактов, а не муниципального заказа и субсидий.

#НОВОСТИ

Антимонопольщики установили, что при создании бюджетного учреждения «Управление зеленого строительства» 

администрация Красноярска работы по озеленению ошибочно рассматривала как муниципальные работы (услуги), а не как муниципальную нужду».

Неверная формулировка законодательства позволила муниципалитету исключить проведение публичных процедур, а это — прямое нарушение антимонопольного законодательства.

Ведомство выдало муниципальным чиновникам предписание прекратить нарушения антимонопольного законодательства, для этого предлагается отменить финансирование «Зеленхоза» через муниципальное задание и субсидии на выполнение работ по озеленению и благоустройству территории краевого центра и других работ.

Такие работы должны выполняться в рамках открытых закупок по контрактной системе.

Кроме этого, нарушителю необходимо привести в соответствие с требованиями действующего законодательства положения устава учреждения «Зеленхоз» с учетом выводов, изложенных в решении.

Мэрия обжаловала решение УФАС в Арбитражном суде, затем в вышестоящей апелляционной инстанции, но без положительных результатов.

Таким образом, мэрии придется предписание УФАС выполнить в полном объеме.

 

Читайте дальше

 

 

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Экс-главу двух стройкомпаний будут судить за ущерб дольщикам в 1 млрд рублейЭкс-главу двух стройкомпаний будут судить за ущерб дольщикам в 1 млрд рублей
  • В Красноярске продается шале на Базаихе за 35 млн рублейВ Красноярске продается шале на Базаихе за 35 млн рублей
  • Главврача красноярского перинатального центра и его зама будут судить за халатностьГлавврача красноярского перинатального центра и его зама будут судить за халатность
  • Дмитрия Солнцева назначили главой Сибирского СбераДмитрия Солнцева назначили главой Сибирского Сбера
  • Владелица кафе «Кантри» пытается оспорить решение суда о сносе зданияВладелица кафе «Кантри» пытается оспорить решение суда о сносе здания
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.