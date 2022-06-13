На набережной реки Кача разобрали знаменитую кованую беседку

В Красноярске для реставрации разобрали кованую беседку на набережной реки Качи. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Основание кованой беседки увезли в ремонтный цех на реставрацию.

Специалисты приведут в порядок все поврежденные элементы, зачистят их и окрасят.

По окончании реставрационных работ кованные элементы будут вновь установлены на место, и беседка примет прежний вид.

Все реставрационные работы планируется завершить к середине июля. Напомним, что благоустройство набережной проводится в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», — пояснили в мэрии.

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