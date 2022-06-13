«Аэрофлот» запустил очередную распродажу билетов из Красноярска

Скидки действуют на перелеты в восемь российских городов.

До 17 июня 2022 года можно купить билеты на рейсы «Аэрофлота» из Красноярска по сниженным ценам. Об этом сообщили в аэропорту Красноярск.

Акция распространяет на билеты с датой перевозки до 31 октября 2022 года.

В этом период со скидкой можно будет слетать в:

Благовещенск — от 6 500 рублей туда-обратно;

Владивосток (АК «Аврора») — от 10 000 рублей туда-обратно;

Иркутск — от 4 500 рублей туда-обратно;

Москву — от 10 000 рублей туда-обратно;

Новый Уренгой — от 13 500 рублей туда-обратно;

Санкт-Петербург — от 13 000 рублей туда-обратно;

Хабаровск (АК «Аврора») — от 15 000 рублей туда-обратно;

Чита — от 12 000 рублей туда-обратно.

Число билетов ограничено.

Напомним, что 1 июня 2021 года «Аэрофлот» запустил в Красноярске свой первый региональный международный хаб. Сейчас из него компания летает по 15 направлениям. За год с момента открытия через эту площадку прошел примерно 1 млн пассажиров, который перевезли авиакомпании, входящие в группу «Аэрофлота». Сам же национальный перевозчик обслужил порядка 285 тысяч человек.

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