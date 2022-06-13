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«Аэрофлот» запустил очередную распродажу билетов из Красноярска

«Аэрофлот» запустил очередную распродажу билетов из Красноярска
Автор фото: Александр Семенов. Иллюстрация: vk.com/kja.aero

Скидки действуют на перелеты в восемь российских городов.

#НОВОСТИ
До 17 июня 2022 года можно купить билеты на рейсы «Аэрофлота» из Красноярска по сниженным ценам. Об этом сообщили в аэропорту Красноярск.
 
Акция распространяет на билеты с датой перевозки до 31 октября 2022 года.
 
В этом период со скидкой можно будет слетать в:
  • Благовещенск — от 6 500 рублей туда-обратно;
  • Владивосток (АК «Аврора») — от 10 000 рублей туда-обратно;
  • Иркутск — от 4 500 рублей туда-обратно;
  • Москву — от 10 000 рублей туда-обратно;
  • Новый Уренгой — от 13 500 рублей туда-обратно;
  • Санкт-Петербург — от 13 000 рублей туда-обратно;
  • Хабаровск (АК «Аврора») — от 15 000 рублей туда-обратно;
  • Чита — от 12 000 рублей туда-обратно.
Число билетов ограничено.
 
Напомним, что 1 июня 2021 года «Аэрофлот» запустил в Красноярске свой первый региональный международный хаб. Сейчас из него компания летает по 15 направлениям. За год с момента открытия через эту площадку прошел примерно 1 млн пассажиров, который перевезли авиакомпании, входящие в группу «Аэрофлота». Сам же национальный перевозчик обслужил порядка 285 тысяч человек.
 
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Автор: Петр Савельев
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