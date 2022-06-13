Красноярск ожидает теплая и дождливая неделя
Красноярск на неделе ожидают дожди, но тем не менее летняя жара сохранится.
Во вторник 14 июня 2022 синоптики обещают днем до +30°C, пасмурно, ночью +14°C.
В среду днем до +28°C, ночью +15°C, возможна гроза.
В четверг ожидается днем +24°C, ночью +14°C, пасмурно.
В пятницу днем +22°C, ночью +14°C, возможен дождь.
Напомним, что в Красноярском крае сохраняется противопожарный режим.
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