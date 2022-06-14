Красноярск вошел в тройку самых гостеприимных миллионников России

До первого места он не дотянул совсем немного, но зато ощутимо превзошел Новосибирск, Омск и даже Москву с Санкт-Петербургом.

Красноярск с Екатеринбургом поделили второе и третье место в рейтинге гостеприимства российских городов-миллионников, по версии портала SuperJob. Его специалисты опросили горожан на предмет того, насколько те будут рады увеличению туристического потока в их городах.

Однозначно утвердительно на этот вопрос ответило 59% красноярцев и екатеринбуржцев. Больше было только в Волгограде — 60%.

По сравнению с 2021 годом, число таких ответов в Красноярске выросло на 12 п.п. Еще 17% жителей категорически против увеличения числа туристов, приезжающих в города, а 24% затруднились ответить.

Еще два сибирских города, попавших в опрос, — Новосибирск и Омск — по его итогу оказались на 10 и 11 местах соответстветственно. За увеличение турпотока проголосовало 47% новосибирцев и 45% омичей.

Москва и Санкт-Петербург набрали 37% и 46% соответственно.

Всего в опрсое приняло участие 9 000 человек из Волгограда, Воронежа, Екатеринбурга, Казани, Краснодара, Красноярска, Москвы, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Омска, Перми, Ростова-на-Дону, Самары, Санкт-Петербурга, Уфы и Челябинска.

Читайте также:

расноярцам представят Всесибирский фестиваль национальных культур 12 июня 2022 в краевом центре пройдет Всесибирский фестиваль национальных культур «Я люблю тебя, Россия!»

Маерчака собираются расширить до четырех полноценных полос

На ул. Маерчака начался второй этап капитального ремонта дороги. Продлятся работы до осени текущего года.

В парке Гагарина появится футуристичный термальный комплекс

Парк будущего планируют построить к 2024 году. Дизайн комплекса разрабатывало архитектурно-дизайнерское бюро «Volosataya Stena». Парк будет напомнить космический корабль.