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Красноярск вошел в тройку самых гостеприимных миллионников России

Красноярск вошел в тройку самых гостеприимных миллионников России
Автор фото: Александр Паниотов. Иллюстрация: vk.com/apaniotov

До первого места он не дотянул совсем немного, но зато ощутимо превзошел Новосибирск, Омск и даже Москву с Санкт-Петербургом.

#НОВОСТИ
Красноярск с Екатеринбургом поделили второе и третье место в рейтинге гостеприимства российских городов-миллионников, по версии портала SuperJob. Его специалисты опросили горожан на предмет того, насколько те будут рады увеличению туристического потока в их городах.
 
Однозначно утвердительно на этот вопрос ответило 59% красноярцев и екатеринбуржцев. Больше было только в Волгограде — 60%.
 
По сравнению с 2021 годом, число таких ответов в Красноярске выросло на 12 п.п. Еще 17% жителей категорически против увеличения числа туристов, приезжающих в города, а 24% затруднились ответить.
 
Еще два сибирских города, попавших в опрос, — Новосибирск и Омск — по его итогу оказались на 10 и 11 местах соответстветственно. За увеличение турпотока проголосовало 47% новосибирцев и 45% омичей.
 
Москва и Санкт-Петербург набрали 37% и 46% соответственно.
 
Всего в опрсое приняло участие 9 000 человек из Волгограда, Воронежа, Екатеринбурга, Казани, Краснодара, Красноярска, Москвы, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Омска, Перми, Ростова-на-Дону, Самары, Санкт-Петербурга, Уфы и Челябинска.
 
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Автор: Евгений Волошинский
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