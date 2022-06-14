Лесные пожары вернулись в Красноярский край

Наступление жары привело к восстановлению пожарной активности в регионе. В основном пока горит север.

В Красноярском крае снова начали гореть леса. На утро понедельника в регионе действовало девять лесных пожаров на общей площади 72 га, сообщили в краевом Минлесхозе.

На выходных же в крае было ликвидировано 14 лесных пожаров на площади 366 га. Основные причины: сухие грозы и халатность местных жителей. Горели леса в Енисейском, Эвенкийском, Кежемском, Богучанском, Каратузском, Тасеевском, Казачинском, Манском, Ермаковском районах.

Также на выходных было принято решение об усилении группировки лесных пожарных в севере края — туда перебросили более 60 огнеборцев из Ермаковского, Красноярского, Манского и Саянского отделений краевого Лесопожарного центра.

Наша практика внутрибазового маневрирования уже доказала свою эффективность. Работаем на опережение. В районы, где возможно обострение лесопожарной обстановки, мы заблаговременно направляем дополнительные силы и средства. Это позволяет максимально снизить риски и удержать под контролем ситуацию в лесах», — прокомментировал это решение руководитель организации Виталий Простакишин.

Напомним, что эта неделя обещает быть теплой, но влажной. По крайней мере в Красноярске. Хотя и в остальных районах обещают осадки.

Меж тем в Красноярском крае продолжает действовать особый противопожарный режим — запрещено разводить костры, сжигать мусор и сухую траву, проводить другие работы, связанные с огнем.

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