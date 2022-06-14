В Красноярске назначен заместитель главы города по общественно-политической работе
Им стал Андрей Мацуров — с 2018 года он работал советников главы города. Об этом рассказали в администрации Красноярска.
Заместитель главы города по общественно-политической работе будет курировать общественно-политическую деятельность администрации города и координировать вопросы организации и проведения выборов и референдумов.
Андрей Мацуров родился 22 марта 1975 года в Красноярске.
В 1997 году окончил Красноярскую государственную технологическую академию по специальности «Менеджмент».
С февраля 2005 года по март 2006 года прошел профессиональную переподготовку в Сибирском государственном технологическом университете по программе «Управление персоналом».
Трудовую деятельность в 1991 году, в разное время работал на руководящих должностях в коммерческих структурах. С 2018 года — советник главы города, работающий на общественных началах.
РАнее DK.RU сообщал, что в правительстве Красноярского края произошли кадровые изменения — министрам промышленности и экологии Красноярского края назначили новых замов.
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