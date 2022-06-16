Теплоход «Андрей Дубенский» сдадут позже назначенного срока

Ранее планировалось, что судно передадут Красноярскому краю летом 2023 года. Теперь этот срок перенесли из-за сложностей с поставками импортного оборудования.

Срок сдачи теплохода «Андрей Дубенский» отложен на полгода. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Красноярского края Александр Усс, по итогу визита на Средне-Невский судостроительный завод, где и строят корабль.

В связи с задержками поставок импортного оборудования (прежде всего двигателей) сроки сдачи судна сдвигаются на 6 месяцев. Для нынешней ситуации это некритично», — написал Усс.

По его словам, теплоход уже вывели из эллинга и сейчас заканчивается изготовление его корпуса.

Источник: t.me/Ponomarenko75

Напомним, что в 2020 году правительство Красноярского края заказало Средне-Невскому судостроительному два теплохода класса «река-море» (модель А45-90.2). Назвать их решили «Андрей Дубенский» и «Виктор Астафьев». Первый планировали закончить и передать региону летом 2023 года. Второй теплоход сейчас также собирается. Причем, как пишет Усс, с опережением срока.

Заводчане обещают, что оба теплохода придут в Красноярск одновременно — летом 2024 года», — говорит глава региона.

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