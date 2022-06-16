Bellini Group проинвестирует проекты студентов Института гастрономии СФУ

Сейчас в планах компании вложиться в пять проектов. Их реализация намечена на осень этого года.

Студенты Института гастрономии СФУ смогут реализовать свои проекты при участии ресторанной группы Bellini. Об этом DK.RU рассказал совладелец холдинга и инициатор создания института Алексей Горенский.

Мы заинтересованы в развитии предпринимательских компетенций наших студентов и в появлении новых гастрономических проектов в Красноярске. Поэтому и решили поддерживать их», — говорит Горенский.

Участвовать в проектах студентов Bellini собирается различными способами — от прямых финансовых вложений до консультационной помощи.

Доли участия компании в проектах будут разными — в зависимости от необходимого объема финансирования и сроков окупаемости. Но мы будем стремиться как можно большие доли оставить студентам», — рассказывает Горенский.

По его словам, сейчас в планах компании вложиться в пять проектов: маркетинговое агентство и консалтинговое агентство, кафе, кондитерская пекарня и доставка пиццы в кампусе СФУ.

Все эти проекты сейчас находятся в стадии проработки. Поэтому необходимый объем инвестиций в них пока не ясен. Как и доля нашего участия», — говорит Горенский.

Картина должна проясниться к августу, когда проекты пройдут защиту. После этого начнется их реализация. Ориентировочно это произойдет в сентябре.

Напомним, что Институт гастрономии СФУ начала работать в Красноярске в 2019 году. По сути это филиал Института Поля Бокюза, созданный на базе Сибирского федерального университета при участии Bellini Group.

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