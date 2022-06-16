Бассейны на Татышеве откроются на этой неделе

Они являются частью пляжно-развлекательного комплекса, который начали строить на острове в этом году.

Три бассейна с подогревом на острове Татышев запустят 18 июня 2022 года. Об этом сообщили в «Татышев-парке».

Пока это будет техническое открытие. Официальное же запланировано на 26 июня.

Инвестору предстоит закончить еще финишные моменты (например, полностью выставить кабинки для хранения, доустановить новый забор и т.д), но каждый гость парка уже сможет приобрести билет, позагорать и искупаться под открытым небом», — говорят в парке.

Поскольку комплекс строился на деньги инвестора, то посещение его будет платным. Стоимость будет варьироваться от 400 до 1 500 рублей.

Источник: vk.com/ostrovtatyshev

Напомним, что тендер на строительство пляжно-развлекательного комплекса, в который и входят эти бассейны, объявили осенью прошлого года. Начальная стоимость контракта составляла 633,8 млн рублей. Выиграла его компания «Крастехспец». Ожидалось, что работы закончатся максимум в начале июня. По окончании работ комплекс передадут «Татышев-парку» в аренду на 15 лет.

Читайте также:

Компания, которая планирует построить бани на Белинского, подала документы в мэрию Компания ООО «Мира» обратилась в мэрию за разрешением на строительство банного комплекса у памятника Андрею Дубенскому. Об этом в своем ТГ-канале сообщил депутат Заксобрания края Илья Зайцев.

В Красноярском крае начали открываться пляжи. Пока не в Красноярске

Всего в регионе планируют открыть более двух десятков мест для купания, но пока разрешения получили лишь пять из них.

В «Белых Росах» появится новое пространство с пирсом. Красноярцы спорят о проекте

Новое пространство для отдыха горожан появится на дамбе между микрорайоном «Белые росы» и островом Отдыха. Проект реализуется бизнесом при поддержке краевого агентства по туризму.