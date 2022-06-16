Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 16.06
56,66
59,12
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Бассейны на Татышеве откроются на этой неделе

Бассейны на Татышеве откроются на этой неделе
Иллюстрация: vk.com/ostrovtatyshev

Они являются частью пляжно-развлекательного комплекса, который начали строить на острове в этом году.

#НОВОСТИ
Три бассейна с подогревом на острове Татышев запустят 18 июня 2022 года. Об этом сообщили в «Татышев-парке».
 
Пока это будет техническое открытие. Официальное же запланировано на 26 июня.
Инвестору предстоит закончить еще финишные моменты (например, полностью выставить кабинки для хранения, доустановить новый забор и т.д), но каждый гость парка уже сможет приобрести билет, позагорать и искупаться под открытым небом», — говорят в парке.
Поскольку комплекс строился на деньги инвестора, то посещение его будет платным. Стоимость будет варьироваться от 400 до 1 500 рублей.
 
Бассейны на Татышеве откроются на этой неделе 1
Источник: vk.com/ostrovtatyshev
 
Напомним, что тендер на строительство пляжно-развлекательного комплекса, в который и входят эти бассейны, объявили осенью прошлого года. Начальная стоимость контракта составляла 633,8 млн рублей. Выиграла его компания «Крастехспец». Ожидалось, что работы закончатся максимум в начале июня. По окончании работ комплекс передадут «Татышев-парку» в аренду на 15 лет.
 
Читайте также:
Компания, которая планирует построить бани на Белинского, подала документы в мэрию

Компания ООО «Мира» обратилась в мэрию за разрешением на строительство банного комплекса у памятника Андрею Дубенскому. Об этом в своем ТГ-канале сообщил депутат Заксобрания края Илья Зайцев.

В Красноярском крае начали открываться пляжи. Пока не в Красноярске

Всего в регионе планируют открыть более двух десятков мест для купания, но пока разрешения получили лишь пять из них.

В «Белых Росах» появится новое пространство с пирсом. Красноярцы спорят о проекте

Новое пространство для отдыха горожан появится на дамбе между микрорайоном «Белые росы» и островом Отдыха. Проект реализуется бизнесом при поддержке краевого агентства по туризму.

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • «Аэрофлот» запустил очередную распродажу билетов из Красноярска«Аэрофлот» запустил очередную распродажу билетов из Красноярска
  • Красноярск ожидает теплая и дождливая неделяКрасноярск ожидает теплая и дождливая неделя
  • В Красноярске введут несколько временных ограничений движенияВ Красноярске введут несколько временных ограничений движения
  • Мэр Еремин: развязку на Николаевском проспекте запустят досрочноМэр Еремин: развязку на Николаевском проспекте запустят досрочно
  • «Отключений не будет»: красноярский Водоканал закончил ремонт на двух заборах«Отключений не будет»: красноярский Водоканал закончил ремонт на двух заборах
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.