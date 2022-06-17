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В Красноярске займутся развитием студенческого спорта

В Красноярске займутся развитием студенческого спорта
Иллюстрация: vk.com/siberianfederal

Край выбрали в качестве площадки для пилотирования этого проекта.

#НОВОСТИ
На базе Сибирского федерального университета откроется Центр развития студенческого спорта. Об этом сообщили в правительстве Красноярского края, по итогу встречи главы региона Александра Усса с министром спорта РФ Олегом Матыциным на Петербургском международном экономическом форуме.
Выбор Красноярского края в качестве пилотной площадки по отработке технологии развития студенческого спорта — это логический шаг, отмечающий успешную деятельность региона по подготовке спортивных кадров и развитии массового спорта», — отмечают в правительстве.
Когда начнется реализация проекта, какие мероприятия она будет в себя включать и каких вложений потребует в кабмине пока не говорят.
 
Вторым регионом, на котором откатают этот проект, станет Свердловская область. Здесь Центр развития студенческого спорта откроют на базе Уральского федерального университета.
Если пилотный эксперимент будет признан удачным, подобная модель может стать всероссийским стандартом», — сказали в правительстве региона.
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Поле возможностей Красноярского края

Конкуренция городов и регионов — реальность, в которой мы живем в последнее время. Инвестиции и люди. Именно за них бьются города-миллионники и субъекты Федерации.

Автор: Петр Савельев
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