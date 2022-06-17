«Россети» и СГК договорились построить зарядную сеть для электромобилей в Красноярске

О подобных планах стало известно в конце мая. Теперь они обрели реальное очертание.

На Петербургском международном экономическом форуме подписано соглашение между СГК и "Россетями Сибирь«о создании в Красноярске сети зарядных станций для электромобилей.

Это соглашение — часть комплексной экологической работы, которую проводят „Россети Сибирь“, и в которой мы рады участвовать. Решение экологических проблем — это важнейшая задача в каждой отрасли. Мы в энергетике начинаем с себя», — сказал после подписания гендиректор СГК Степан Солженицын.

В рамках этого соглашения, закупать станции будет Сибирская генерирующая компания, а устанавливать, обслуживать и снабжать их электричеством — «Россети».

Впервые о подобных планах компаний стало известно в конце мая этого года. Тогда заявлялось , что станции будут равномерно распределены по городу, а их закупка начнется уже летом этого года. Всего планируют установить 50 «зарядок», дополнительно к 27-ми уже действующим.

Мы уверены в востребованности ЭЗС на придомовых территориях, так именно эти места указывали владельцы электрокаров Красноярска», — говорит гендиректор компании «Россети Сибирь» Павел Акилин.

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