Красноярск ожидают дождливые и пасмурные выходные

На предстоящих выходных в мегаполисе будет дождливо — жидкие осадки будут выпадать как в дневное, так и в ночное время.

По прогнозам синоптиков Гидрометцентра, погодные условия начнут портиться уже вечером пятницы.

В субботу облачно с прояснениями, дождь, днем +22оС, ночью +11оС.

В воскресенье облачно, небольшой дождь, днем +23 оС, ночью +12оС.

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